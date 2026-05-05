Nie żyje Jakub Łoza. Agentka 41-latka jest w szoku po nagłym odejściu podopiecznego

Nie żyje Jakub Łoza, aktor i trener personalny miał zaledwie 41 lat

Jakub Łoza, aktor epizodyczny, trener personalny oraz kulturysta, zmarł nagle w wieku 41 lat. Tragiczną informację przekazano do mediów w poniedziałek 4 maja. Z komunikatu opublikowanego przez bliskich wynika, że mężczyzna zmarł 3 maja 2026 roku o godzinie 3:00 nad ranem. Wpis w mediach społecznościowych wywołał ogromne poruszenie wśród jego obserwatorów.

Z ogromnym smutkiem informujemy, że Jakub odszedł dnia 3 maja o godzinie 3:00 nad ranem. Dziękujemy wszystkim za wsparcie, obecność i każde dobre słowo w tym trudnym czasie. Informacje dotyczące ceremonii pogrzebowej zostaną podane w najbliższym czasie na tej stronie. Z wyrazami szacunku Rodzina Jakuba - czytamy na facebookowym profilu Łozy.

Agentka Jakuba Łozy zszokowana jego śmiercią

Ewa Rączy, reprezentująca zmarłego z ramienia agencji Skene, w rozmowie z Faktem nie kryła ogromnego zaskoczenia tragicznymi wieściami o swoim podopiecznym.

Śmierć Jakuba Łozy jest dla mnie absolutnym szokiem, wiadomością, która spadła jak grom z jasnego nieba. Jeszcze niedawno widywaliśmy się przy okazji pracy. Był aktywny, świetnie wyglądał, sprawiał wrażenie człowieka w pełni sił. Nic nie zapowiadało tragedii. Nie miałam żadnych informacji ani od niego, ani od jego bliskich, że zmaga się z jakimikolwiek problemami zdrowotnymi. Miał jasno wytyczony kierunek, był pracowity, zdyscyplinowany i bardzo konsekwentny. Z otwartością przyjmował sugestie, potrafił się zmieniać i rozwijać (...). Radził sobie świetnie przed kamerą, miał naturalność i lekkość w kontakcie z ludźmi. Był człowiekiem młodym, pełnym energii, zaangażowanym i uzdolnionym, a przy tym serdecznym i ciepłym.

W jakich produkcjach grał Jakub Łoza?

Jakub Łoza dał się poznać szerszej publiczności dzięki epizodycznym rolom w produkcjach telewizyjnych, w tym w serialu "Barwy szczęścia". Jego aktywność nie ograniczała się jednak wyłącznie do aktorstwa. Był zapalonym kulturystą i trenerem, motywującym innych do dbania o zdrowie i kondycję fizyczną. Dla wielu osób, zarówno na siłowni, jak i w internecie, stanowił wsparcie i inspirację, otwarcie dzieląc się również trudniejszymi przeżyciami.

Zaledwie kilkanaście dni przed śmiercią 41-latek udostępnił poruszający wpis, w którym otwarcie pisał o leczeniu i zmaganiach z chorobą. Dzielił się w nim refleksjami na temat akceptacji losu, wiary oraz wewnętrznego spokoju. Z perspektywy czasu jego ostatnie słowa brzmią jak swoiste pożegnanie.

Pogrzeb Jakuba Łozy odbędzie się w Rzeszowie

Ostatnie pożegnanie Jakuba Łozy zaplanowano na 7 maja. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w Rzeszowie, z którym zmarły był silnie związany, gromadząc bliskich, znajomych i sympatyków.

