Martyna Wojciechowska pokazała zdjęcie sprzed 33 lat. Prawda o jej maturze zaskakuje

Martyna Wojciechowska od wielu lat stanowi wzór dla Polaków, imponując niezłomnością i szczerością. Kojarzona jest z ciągłym przełamywaniem własnych barier. W trakcie trwających właśnie egzaminów maturalnych dziennikarka postanowiła wesprzeć młodzież zmagającą się z edukacyjnym wyzwaniem.

Martyna Wojciechowska wspiera maturzystów. Córka podróżniczki też zdaje

Na początku maja Wojciechowska opublikowała na Instagramie post skierowany do maturzystów i ich bliskich. Dziennikarka, której córka również zdaje w tym roku egzamin dojrzałości, doskonale rozumie emocje towarzyszące temu wydarzeniu. Do wpisu dołączyła swoją fotografię z 1993 roku.

„Trzymam za Was bardzo mocno kciuki! Za Rodziców też, bo jako mama tegorocznej maturzystki rozumiem doskonale, jak rodzice mogą się stresować. Na maturze dajcie z siebie tyle, ile możecie dać, niech wszystko pójdzie po Waszej myśli, ale nie stresujcie się za bardzo tym całym „egzaminem dojrzałości”. Potraktujcie to jako kolejny etap, kolejny stopień w drodze do Waszego przyszłego życia, a nie coś, co je zdefiniuje i określi Waszą wartość” - napisała.

Martyna Wojciechowska nie trafiła na wymarzone studia, ale osiągnęła sukces

Prezenterka poprosiła młodzież, by nie traktowała wyników maturalnych jako wyznacznika własnej wartości. Wyznała, że w przeszłości sama nie dostała się na wymarzony kierunek studiów, a jej obecna, pełna sukcesów ścieżka zawodowa mija się z wyuczonym fachem.

„Wiem, że chcecie mieć dobre wyniki i bardzo Wam kibicuję, ale pamiętajcie, że to w żaden sposób Was nie definiuje i nie świadczy o Waszej wartości. Nie dostałam się na studia, na które planowałam się dostać. Robię coś zupełnie innego niż mój zawód wyuczony. Nikt mnie nigdy nie zapytał, jaki miałam wynik z matury. Ważniejsze okazało się to, że ktoś mi pomagał rozwijać skrzydła. I przekonał, że niemożliwe nie istnieje. To dzięki temu daję sobie radę w życiu. Kibicuję Wam z całego serca!” - czytamy.

