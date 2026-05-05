Martyna Wojciechowska pokazała zdjęcie sprzed 33 lat. Prawda o jej maturze zaskakuje

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-05-05 15:39

Trwają egzaminy maturalne, do których w całym kraju przystępują tysiące abiturientów. Wsparcia w tym trudnym czasie udzielają im nie tylko bliscy, ale i znane osobistości. Do tego grona dołączyła Martyna Wojciechowska. Dziennikarka i podróżniczka podzieliła się refleksją na temat edukacji, pokazując przy okazji swoje zdjęcie z czasów licealnych.

Martyna Wojciechowska prawi o maturze ze zdjęciem sprzed 33 lat! Na wymarzone studia się nie dostała...
Martyna Wojciechowska Martyna Wojciechowska Martyna Wojciechowska ostro o szon patrol Martyna Wojciechowska
Galeria zdjęć 30

Martyna Wojciechowska od wielu lat stanowi wzór dla Polaków, imponując niezłomnością i szczerością. Kojarzona jest z ciągłym przełamywaniem własnych barier. W trakcie trwających właśnie egzaminów maturalnych dziennikarka postanowiła wesprzeć młodzież zmagającą się z edukacyjnym wyzwaniem.

Polecany artykuł:

Bagi ujawnił swoje wyniki z matury. Wcześniej nie miał najlepszych ocen

Martyna Wojciechowska wspiera maturzystów. Córka podróżniczki też zdaje

Na początku maja Wojciechowska opublikowała na Instagramie post skierowany do maturzystów i ich bliskich. Dziennikarka, której córka również zdaje w tym roku egzamin dojrzałości, doskonale rozumie emocje towarzyszące temu wydarzeniu. Do wpisu dołączyła swoją fotografię z 1993 roku.

„Trzymam za Was bardzo mocno kciuki! Za Rodziców też, bo jako mama tegorocznej maturzystki rozumiem doskonale, jak rodzice mogą się stresować. Na maturze dajcie z siebie tyle, ile możecie dać, niech wszystko pójdzie po Waszej myśli, ale nie stresujcie się za bardzo tym całym „egzaminem dojrzałości”. Potraktujcie to jako kolejny etap, kolejny stopień w drodze do Waszego przyszłego życia, a nie coś, co je zdefiniuje i określi Waszą wartość” - napisała.

Martyna Wojciechowska prawi o maturze ze zdjęciem sprzed 33 lat! Na wymarzone studia się nie dostała...
Galeria zdjęć 30

Martyna Wojciechowska nie trafiła na wymarzone studia, ale osiągnęła sukces

Prezenterka poprosiła młodzież, by nie traktowała wyników maturalnych jako wyznacznika własnej wartości. Wyznała, że w przeszłości sama nie dostała się na wymarzony kierunek studiów, a jej obecna, pełna sukcesów ścieżka zawodowa mija się z wyuczonym fachem.

„Wiem, że chcecie mieć dobre wyniki i bardzo Wam kibicuję, ale pamiętajcie, że to w żaden sposób Was nie definiuje i nie świadczy o Waszej wartości. Nie dostałam się na studia, na które planowałam się dostać. Robię coś zupełnie innego niż mój zawód wyuczony. Nikt mnie nigdy nie zapytał, jaki miałam wynik z matury. Ważniejsze okazało się to, że ktoś mi pomagał rozwijać skrzydła. I przekonał, że niemożliwe nie istnieje. To dzięki temu daję sobie radę w życiu. Kibicuję Wam z całego serca!” - czytamy.

Polecany artykuł:

Jan Tomaszewski zaliczył wpadkę na maturze. Co się stało?
Sonda
Pamiętasz swoją maturę?
Jan Tomaszewski wspomina swoją maturę. “Musiałem zdawać poprawkę!”
Martyna Wojciechowska
matura 2026
matura