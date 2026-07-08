ESKA Summer Camp 2026 rusza w trasę! Odwiedź strefę Wawel i spróbuj kultowych Michałków z Wawelu

2026-07-08 10:12 Materiał sponsorowany

Lato najlepiej smakuje z ESKA Summer Camp! Już od początku lipca wakacyjna trasa ponownie odwiedzi najpopularniejsze miejscowości turystyczne w Polsce. Przez sześć weekendów na uczestników czekać będą aktywności sportowe, konkursy, muzyka oraz mnóstwo atrakcji dla całych rodzin.

ESKA Summer Camp 2026
Autor: ESKA/Żabka / Materiały prasowe

ESKA Summer Camp 2026 - gdzie się spotkamy?

  • Mikołajki: 4-5 lipca
  • Łeba: 12 lipca
  • Szczyrk: 19 lipca
  • Krynica Morska: 25–26 lipca
  • Kołobrzeg: 1–2 sierpnia

Każdy przystanek zamieni się w wakacyjne miasteczko pełne dobrej energii. W programie znajdą się sportowe aktywności, konkursy, animacje oraz atrakcje dla dzieci i dorosłych.

Słodka strefa Wawel

Nieodzownym punktem wydarzenia będzie Wawel Truck - mobilna strefa marki, która odwiedzi każdy przystanek trasy. Wawel Truck to interaktywna, mobilna ciężarówka, w której dzieci znajdą mnóstwo dobrej zabawy. Odwiedzając ją, można skorzystać z wirtualnego rollercoastera, magicznego lustra, stworzyć własną słodką kompozycję czy wziąć udział w angażujących grach. Wawel Truck to gwarancja słodkiej radości!

Wawel
Autor: Wawel/ Materiały prasowe

Jedną z atrakcji ESKA Summer Camp będzie górka snowtubing, która co roku dostarcza uczestnikom mnóstwo emocji i uśmiechu, niezależnie od pory roku. Partnerem tej strefy jest Wawel, znany z kultowych Michałków z Wawelu, które od dekad goszczą na stołach Polaków, a ich niepowtarzalnego smaku nie da się podrobić.

Po emocjonującym zjeździe z górki warto zrobić sobie chwilę przerwy i sięgnąć po ulubione słodkości. Michałki z Wawelu to klasyka wśród polskich cukierków - chrupiące nadzienie, wysoka zawartość orzeszków oraz skład bez zbędnych dodatków! 

W strefie Wawel nie zabraknie również konkursów z nagrodami, animacji dla najmłodszych oraz okazji do poznania bliżej historii i produktów marki, która od blisko 130 lat tworzy słodycze cenione przez kolejne pokolenia. To miejsce stworzone z myślą o całych rodzinach, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie, niezależnie od wieku.

Wawel Michałki
Autor: Wawel/ Materiały prasowe

Odwiedź strefę Wawel podczas ESKA Summer Camp, zjedź z górki snowtubing i spróbuj kultowych Michałków z Wawelu - czekają na Ciebie emocje Level WAWEL.

Materiał sponsorowany 