ESKA Summer Camp 2026 rusza w trasę! Odwiedź strefę Wawel i spróbuj kultowych Michałków z Wawelu

Autor: ESKA/Żabka / Materiały prasowe

ESKA Summer Camp 2026 - gdzie się spotkamy?

Mikołajki: 4-5 lipca

Łeba: 12 lipca

Szczyrk: 19 lipca

Krynica Morska: 25–26 lipca

Kołobrzeg: 1–2 sierpnia

Każdy przystanek zamieni się w wakacyjne miasteczko pełne dobrej energii. W programie znajdą się sportowe aktywności, konkursy, animacje oraz atrakcje dla dzieci i dorosłych.

Słodka strefa Wawel

Nieodzownym punktem wydarzenia będzie Wawel Truck - mobilna strefa marki, która odwiedzi każdy przystanek trasy. Wawel Truck to interaktywna, mobilna ciężarówka, w której dzieci znajdą mnóstwo dobrej zabawy. Odwiedzając ją, można skorzystać z wirtualnego rollercoastera, magicznego lustra, stworzyć własną słodką kompozycję czy wziąć udział w angażujących grach. Wawel Truck to gwarancja słodkiej radości!

Autor: Wawel/ Materiały prasowe

Jedną z atrakcji ESKA Summer Camp będzie górka snowtubing, która co roku dostarcza uczestnikom mnóstwo emocji i uśmiechu, niezależnie od pory roku. Partnerem tej strefy jest Wawel, znany z kultowych Michałków z Wawelu, które od dekad goszczą na stołach Polaków, a ich niepowtarzalnego smaku nie da się podrobić.

Po emocjonującym zjeździe z górki warto zrobić sobie chwilę przerwy i sięgnąć po ulubione słodkości. Michałki z Wawelu to klasyka wśród polskich cukierków - chrupiące nadzienie, wysoka zawartość orzeszków oraz skład bez zbędnych dodatków!

W strefie Wawel nie zabraknie również konkursów z nagrodami, animacji dla najmłodszych oraz okazji do poznania bliżej historii i produktów marki, która od blisko 130 lat tworzy słodycze cenione przez kolejne pokolenia. To miejsce stworzone z myślą o całych rodzinach, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie, niezależnie od wieku.

Autor: Wawel/ Materiały prasowe

Odwiedź strefę Wawel podczas ESKA Summer Camp, zjedź z górki snowtubing i spróbuj kultowych Michałków z Wawelu - czekają na Ciebie emocje Level WAWEL.

Materiał sponsorowany