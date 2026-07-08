Hubert Hurkacz ukarany finansowo. Polski tenisista słono zapłaci za wybuch na korcie

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-07-08 11:24

Hubert Hurkacz odczuje konsekwencje swojego zachowania podczas Wimbledonu 2026. W spotkaniu z Tommym Paulem w 3. rundzie zawodnik nie utrzymał nerwów na wodzy i użył wulgaryzmów po zepsutej piłce. Oprócz oficjalnego ostrzeżenia, organizatorzy nałożyli na niego dotkliwą karę pieniężną, która pomniejszy jego turniejową wypłatę.

Hubert Hurkacz ukarany na Wimbledonie! Słono zapłaci za przeklinanie!
Autor: Associated Press

Tegoroczny udział Huberta Hurkacza w londyńskim turnieju zakończył się wyjątkowo pechowo. W starciu 4. rundy z Janem-Lennardem Struffem Wrocławianin miał komfortowe prowadzenie 2-0 w setach, jednak na przeszkodzie stanął uraz mięśni brzucha. Pomimo ambitnej walki z własnym ciałem i niemieckim przeciwnikiem, reprezentant Polski musiał poddać spotkanie przy stanie 6:3, 7:6, 6:7, 5:7, 2:4.

QUIZ: Rozpoznasz tych tenisistów? Tylko najlepsi zgarną komplet punktów!
Pytanie 1 z 30
Tenisista na tym zdjęciu to...
Carlos Alcaraz

W międzyczasie władze Wimbledonu podjęły decyzję dotyczącą incydentu z wcześniejszej fazy turnieju. Jak poinformował dziennikarz Michał Samulski za pośrednictwem serwisu X, Hubert Hurkacz otrzymał karę w wysokości 7500 dolarów, co w przeliczeniu daje około 28 tysięcy złotych. Sankcja ma związek z wyraźnym przekleństwem, którego Polak użył w trakcie rywalizacji z Tommym Paulem w 3. rundzie. Po nieudanym zagraniu tenisista wykrzyczał wulgarne słowo, po którym arbiter natychmiast przyznał mu ostrzeżenie.

Mimo tamtego wybuchu emocji, Hubert Hurkacz zdołał odwrócić losy meczu i pokonać Tommy'ego Paula wynikiem 4:6, 7:6(5), 7:5, 6:2. Przejście do 4. rundy zagwarantowało mu wypłatę rzędu 300 tysięcy funtów, czyli blisko 1,5 miliona złotych brutto. Nałożona przez organizatorów grzywna zostanie odjęta od tej właśnie sumy.

Jim Courier bez ogródek o Idze Świątek i Hubercie Hurkaczu przed Australian Open