Fan zrobił sobie tatuaż z Robertem Makłowiczem. Krytyk kulinarny złożył na nim podpis!

Robert Makłowicz to postać, która od dziesięcioleci z powodzeniem łączy w sobie cechy dziennikarza, krytyka kulinarnego i podróżnika, tworząc unikalną mieszankę, która rezonuje z milionami odbiorców. Jego programy telewizyjne, a później także internetowe, są nie tylko opowieściami o jedzeniu, ale przede wszystkim fascynującymi podróżami przez historię, kulturę i obyczaje różnych zakątków świata. Nic dziwnego, że powstają kolejne sposoby na uhonorowanie zasług i osobowości Makłowicza.

Robert Makłowicz ma wielu fanów. Polska pokochała go za kulinarne podróże

Po powrocie z emigracji w latach 90. Robert Makłowicz postanowił zostać krytykiem kulinarnym, gdyż podczas pobytu w Wielkiej Brytanii miał możliwość zapoznania się z kuchniami z całego świata. Niedługo potem ruszył jego program telewizyjny "Podróże kulinarne Roberta Makłowicza", który po dekadzie zastąpił cykl "Makłowicz w podróży". Aktualnie zaś prowadzi program na swoim kanale na YouTube.

Podpisał się na tatuażu z własną podobizną

Ostatnio Robert Makłowicz spotkał się z wyjątkowym przejawem swojej popularności oraz sympatii ze strony widzów. Jak pokazał na TikToku artysta tworzący tatuaże, znany krytyk i podróżnik podpisał się pod swoją podobizną wytatuowaną na nodze fana. Choć tego nie wiemy, zapewne dzieło mu się spodobało, tak jak zresztą wiele memów i innych internetowych projektów inspirowanych jego postacią. Co więcej, podpis również stał się tatuażem!

"Pan Robert Makłowicz podpisał tatuaż mojego autorstwa. Klient zrobił mi mega niespodziankę podsyłając ten filmik. Nie spodziewałem się, że Pan Robert kiedykolwiek zobaczy ten tatuaż" - czytamy.

"Siema, Jestem autorem portretu Pana Roberta, właściciel tatuażu ma już wytatuowany ten autograf" - dodano w komentarzu dzień po publikacji filmiku.

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Makłowicz ma własnego niesporczaka i czyta nazwy krakowskich przystanków

Memy, piosenki i tatuaż to nie jedyne przejawy sympatii do podróżnika. Od 2024 roku Robert Makłowicz jest głosem transportu publicznego w rodzinnym Krakowie, gdzie czyta nazwy przystanków. Dwa lata wcześniej naukowiec z tego samego miasta odkrył dwa nowe gatunki niesporczaków, z których jeden otrzymał nazwę "mesobiotus maklowiczi".

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