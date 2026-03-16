Ryszard Rynkowski odwołuje kolejne występy. Wiemy, jaki jest powód

Ryszard Rynkowski zmuszony do odwołania marcowego koncertu

Znany wokalista zaplanował na nadchodzące tygodnie trasę obejmującą Warszawę, Włocławek oraz Piotrków Trybunalski. Harmonogram zakładał spotkania z publicznością 22 marca, 20 kwietnia i ostatecznie 27 kwietnia. Niestety fani nie zobaczą swojego idola na zbliżającym się wielkimi krokami wydarzeniu w stolicy, ponieważ występ został oficjalnie usunięty z kalendarza.

Koncert został odwołany przez organizatora. To miał być wynajem sali, więc tego nie organizowaliśmy. Ze względu na stan zdrowia Ryszarda Rynkowskiego został odwołany. Taką mam informację i tylko tyle - powiedział Plejadzie przedstawiciel warszawskiego Domu Kultury ŚWIT.

Osoba z otoczenia artysty przekazała, że marcowa data stanowiła już drugie podejście do organizacji tego konkretnego występu. Pierwotnie wydarzenie miało dojść do skutku ubiegłej jesieni, jednak trudna sytuacja prywatna muzyka wymusiła znaczne przesunięcie planów. Obecnie jasne jest, że również wiosenny termin ostatecznie przepadł.

Koncert został odwołany, ponieważ wcześniej był przeniesiony z października, więc jeśli już jest drugi raz odwoływany, to raczej się już nie odbędzie - podkreślił pracownik.

Kolejne występy Ryszarda Rynkowskiego stoją pod ogromnym znakiem zapytania

Przyszłość pozostałych punktów na trasie koncertowej popularnego piosenkarza pozostaje obecnie w sferze domysłów. Wiele poszlak sugeruje jednak, że również kwietniowe spotkania z publicznością zostaną ostatecznie anulowane, co wywołuje spore zaniepokojenie wśród sympatyków twórczości wokalisty.

Koncert nie odbędzie się. Został na razie wstrzymany i nie wiadomo, co będzie dalej. To jest wynajęcie, więc na razie tylko taką informację mamy. Jak to się dalej potoczy, to będziemy na pewno informować - powiedział Plejadzie przedstawiciel Działu Merytorycznego Miejskiego Ośrodka Kultury w Piotrkowie Trybunalskim.

Dystrybucja wejściówek na muzyczne show zaplanowane we Włocławku została całkowicie wstrzymana, o czym świadczą informacje dostępne w systemach sprzedażowych. Na platformie dystrybuującej bilety pojawiła się krótka adnotacja o zawieszeniu wydarzenia, uzupełniona obietnicą wyznaczenia zupełnie nowej daty spotkania z fanami.

Złe samopoczucie Ryszarda Rynkowskiego podczas powrotu na scenę

Poprzedni kontakt piosenkarza z publicznością miał miejsce 31 stycznia w Pruszkowie. Choć artysta pojawił się na estradzie, występ musiał zostać przerwany przed zaplanowanym końcem. Reprezentujący gwiazdora menedżer tłumaczył później, że nagłe załamanie formy wynikało z nawarstwienia się kłopotów medycznych, ogromnego napięcia nerwowego oraz potężnych emocji towarzyszących powrotowi do pracy po bolesnych doświadczeniach osobistych.

Ciśnienie skoczyło, zestresował się, pojawiły się zawroty głowy. Lekarz zalecił odpoczynek, stąd decyzja, że dzisiejszy koncert się nie odbędzie - mówił Bogdan Zep.

Gwiazdor polskiej estrady od dłuższego czasu zmaga się z przewlekłymi dolegliwościami natury medycznej. Sam wokalista otwarcie opowiedział o swoich schorzeniach właśnie podczas niefortunnie przerwanego, styczniowego spotkania ze zgromadzoną na sali widownią.

