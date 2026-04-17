Joanna Opozda i Antek Królikowski wciąż walczą w sądzie. Będzie finał? Rozwód trwa dłużej niż małżeństwo!

Małżeństwo Joanny Opozdy i Antoniego Królikowskiego szybko dobiegło końca

Związek tych popularnych aktorów od samego początku wzbudzał spore emocje w rodzimym show-biznesie. Choć zakochani miewali w przeszłości wzloty i upadki, ostatecznie stanęli na ślubnym kobiercu w sierpniu 2021 roku. Niestety, sielanka nie trwała długo, ponieważ już po kilku miesiącach w mediach pojawiły się doniesienia o poważnych kłótniach oraz rzekomych zdradach. Szybkie rozstanie, które początkowo wyglądało na zwykły kryzys, ostatecznie przerodziło się w niezwykle skomplikowany proces kończenia tej burzliwej relacji.

Szybko wyszło na jaw, że huczna ceremonia nie zagwarantowała nowożeńcom spokojnej przyszłości. Sytuację drastycznie komplikował fakt, że rozpad związku nastąpił w momencie oczekiwania przez aktorkę na narodziny ich wspólnego dziecka. Opozda została sama, a jej partner zaczął budować nowe życie u boku innej kobiety, co zapoczątkowało konflikt.

Kiedy zakończy się proces rozwodowy Joanny Opozdy i Antoniego Królikowskiego?

Oficjalne dokumenty kończące małżeństwo trafiły do odpowiednich organów na początku 2022 roku, dokładnie wtedy, gdy na świat przyszedł syn aktorskiej pary. Mimo tak wczesnego zainicjowania procedur, byli partnerzy spotkali się na pierwszej rozprawie sądowej dopiero po upływie kolejnych dwóch lat. Od tamtego czasu machina ruszyła, przynosząc serię posiedzeń wypełnionych zeznaniami świadków oraz wzajemnymi oskarżeniami. Brak jakiejkolwiek nici porozumienia między zwaśnionymi stronami sprawia, że wciąż nie zapadł ostateczny wyrok, a spory o wysokość alimentów i kwestie opieki nad potomkiem nie mają końca.

W tej sprawie absolutnie nie ma szans na polubowne załatwienie spornych kwestii, a emocje regularnie sięgają zenitu. Procedura rozwodowa, licząc od momentu złożenia stosownych pism, trwa już ponad cztery lata i bezustannie napotyka na nowe przeszkody, takie jak nieobecności głównych zainteresowanych czy wnioski o zmianę terminów posiedzeń.

Najbardziej zaskakującym elementem całej tej historii jest wyraźna dysproporcja czasowa między trwaniem związku a jego formalnym rozwiązywaniem. W świetle prawa wspólne życie aktorów trwało zaledwie około sześciu miesięcy, podczas gdy sądowa batalia ciągnie się całymi latami. Fani dawnej pary z pewnością zastanawiają się, czy ten konflikt w ogóle doczeka się finału. Wiadomo już, że wymiar sprawiedliwości wyznaczył datę kolejnego spotkania na 17 kwietnia 2026 roku, ale czy wówczas poznamy wyrok?

