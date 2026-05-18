Rozalia Mancewicz wyprawiła synowi pierwszą komunię. Świętowali niczym gwiazdy w ekskluzywnym otoczeniu

Rodzinne świętowanie Miss Polonii

Rozalia Mancewicz to matka trojga dzieci. Wychowuje syna Henia, córkę Natalię oraz urodzonego pod koniec listopada 2021 roku Józefa. Opublikowane w sieci ujęcia z przyjęcia komunijnego najstarszego syna ukazują elegancką przestrzeń pełną zieleni. Jasne kurtyny, szklane powierzchnie i delikatne akcenty zbudowały intymny, a zarazem szykowny nastrój. Dominowały barwy bieli, beżu i écru, co nadało uroczystości niezwykle harmonijny wygląd.

Stylowe przyjęcie niczym luksusowe garden party

Była Miss Polonia zaprezentowała się w klasycznej, lecz nowoczesnej odsłonie. Wybrała obszerną białą marynarkę, którą połączyła z czarnymi skórzanymi spodniami i wyrazistym obuwiem na obcasie. Wśród zaproszonych królowały jasne barwy, delikatne sukienki i zmysłowe koronki. Obiektyw uchwycił nawet takie szczegóły jak ozdobne szpilki, błyszczące elementy czy jasne obuwie damskie, które doskonale komponowały się z aurą spotkania.

Uroczystość z niemowlakiem w tle

Rodzinna aura tego dnia nie uszła uwadze internautów. Fotografia z maluszkiem śpiącym w wózeczku dodatkowo wyeksponowała domowy i ciepły klimat. Obserwatorzy gwiazdy stwierdzili wręcz, że wydarzenie przypominało profesjonalną, modową sesję zdjęciową, a nie tradycyjną komunię.

Gwiazda zazwyczaj chroni swoją prywatność, stąd zdjęcia z tego ważnego dnia Henia spotkały się z ogromnym odzewem. Fani docenili smak, z jakim zorganizowano przyjęcie, podkreślając udane połączenie modnych trendów z naturalną, rodzinną atmosferą.

Moda i elegancja w komentarzach

Internauci nie szczędzili słów uznania, porównując kadry do luksusowych sesji zdjęciowych. Zwracali także uwagę na ciepło bijące z fotografii i rodzinną więź. Z zaciekawieniem pytano o szczegóły dotyczące wystroju i doboru ubrań. Zachwyt wzbudzały zwłaszcza minimalistyczne kreacje oraz eleganckie wnętrze. Impreza charakteryzowała się nowoczesnym sznytem, bez zbędnego przepychu, zachowując przy tym klasę.

Reakcje obserwatorów Rozalii Mancewicz

"PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA NASZEGO HENIA! Good , quality fam time wow Gratulacje dla Henia Najlepsze miejsce na komunię Wspaniałe miejsce na rodzinną uroczystość. Również tam dzisiaj świętowaliśmy!!! Wyśmienite jedzenie, profesjonalna obsługa i otoczenie sprzyjające wypoczynkowi. Omg Natalcia @nataliamancewicz jaka koronkowaaaa gwiazdunia!!! szacun gurrrl! Mąż fashionista musi ubrał żonkę! wszystkie cudne lale! Kocham was bardziej niż słowa. Henio i cała wasza rodzina : the best"

Dla bliskich był to czas pełen emocji. Choć Rozalia Mancewicz aktywnie działa w mediach społecznościowych, dzieląc się skrawkami swojej codzienności, to rzadko dopuszcza fanów do tak intymnych, rodzinnych chwil. Tym razem jednak uchyliła rąbka tajemnicy, a jej relacja natychmiast zdobyła uznanie.

Heniowi przesyłamy najlepsze życzenia!

