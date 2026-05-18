Maurycy Żółtański i jego recenzja dzieła z Izraela

Tegoroczny konkurs piosenki w Wiedniu przebiegał w cieniu poważnego bojkotu, w wyniku którego aż pięć państw zrezygnowało z rywalizacji ze względu na dopuszczenie reprezentanta Izraela. Mimo tych kontrowersji polska komisja jako jedyna w całej Europie przekazała izraelskiemu wykonawcy maksymalną notę dwunastu punktów, co spotkało się z natychmiastowym potępieniem ze strony rodzimych widzów. Oburzeni fani szybko zaczęli weryfikować skład sędziowski, w którym zasiadał między innymi producent muzyczny i pasjonat sztuki Maurycy Żółtański. Wystarczy wpisać jego nazwisko w internetową wyszukiwarkę, aby na samym szczycie wyników odnaleźć niezwykle pochlebną recenzję publikacji autorstwa Yuvala Noaha Harariego, czyli popularnego pisarza pochodzącego właśnie z Izraela.

"Książka, która pokazała mi olbrzymią siłę i wartość płynącą ze znajomości historii. [...] Izraelski historyk, profesor Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie, z niesamowitą wnikliwością opisuje całą historię ludzkości i przedstawia czytelnikowi jak człowiek, ze zwierzęcia znajdującego się gdzieś pośrodku łańcucha pokarmowego stał się panem i władcą planety ziemi" - czytamy w recenzji Maurycego Żółtańskiego opublikowanej na łamach moznainaczej.edu.pl.

Związek między literackimi fascynacjami jurora a jego decyzją punktową pozostaje na razie obiektem domysłów. Otwarty podziw dla bliskowschodniej kultury mógł jednak w pewnym stopniu zaważyć na jego ostatecznej ocenie festiwalowych występów. Sam muzyk do tej pory konsekwentnie milczy i w żaden sposób nie skomentował swojego sposobu głosowania podczas finału Eurowizji w 2026 roku.

Pełny skład polskiej komisji jurorskiej na Eurowizji

Za przekazanie najwyższej z możliwych ocen dla reprezentacji Izraela podczas tegorocznego finału odpowiada konkretna grupa wyznaczonych ekspertów. Ostateczny werdykt punktowy z Polski dla kontrowersyjnego państwa wspólnie zatwierdziły następujące osoby:

Eliza Orzechowska

Filip Koncewicz

Viki Gabor

Stasiek Kukulski

Wiktoria Kida

Jasiek Piwowarczyk

Maurycy Żółtański