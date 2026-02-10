Nagrała "Hera, koka, hasz LSD" i zniknęła! Po odwyku zaliczyła wielki powrót. Tak dziś wygląda Karolina Czarnecka

W 2026 roku minęło dwanaście lat od momentu, gdy po raz pierwszy usłyszeliśmy słynne "Hera, koka, hasz LSD" w wykonaniu Karoliny Czarneckiej. Wystarczyła chwila, by utwór stał się wielkim hitem, a artystka zyskała ogromną popularność, która otworzyła jej drzwi do kolejnych projektów i kariery. Wszystko miało miejsce podczas 35. Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu. To właśnie tam Karolina Czarnecka zaprezentowała cover i swoją interpretację "Heroin and Cocaine" z repertuaru zespołu The Tiger Lillies.

Choć artystka bez przerwy chętnie udzielała się w mediach - tworząc, koncertując i udzielając się aktorsko, to nigdy więcej nie zyskała aż takiego rozgłosu. Wygląda jednak na to, że było jej to na rękę, ponieważ dzięki temu mogła poświęcić więcej czasu na rozwój i swoje autorskie projekty.

Co teraz robi Karolina Czarnecka?

W ciągu ostatnich kilku lat artystka wydała m.in. solową EP-kę "Córka" oraz album "Solarium 2.0". Wierni fani mogli słyszeć ją również na żywo, podczas tras koncertowych. Nie można ukrywać, że Karolina próbuje również swoich sił w aktorstwie, które jest jej ogromną pasją. Wystąpiła m.in. w "Mieście długów", "Na dobre i na złe" czy "Sługach wojny". To jednak nie wszystko.

Artystka stworzyła projekt "Córy", czyli inicjatywę skierowaną dla nastolatek, której celem jest m.in. stworzenie dla nich bezpiecznej przestrzeni w sieci. Co więcej, od pewnego czasu jest dumną mamą Józefiny, która jest dla niej całym światem.

Przez ostatnie jedenaście lat, czyli od momentu, gdy dała poznać się szerszej publiczności, nie tylko zmienił się styl muzyczny artystki, ale również ona. W naszej galerii znajdziecie zdjęcia z różnych okresów jej kariery, by zobaczyć jaką metamorfozę przeszła Karolina.

Karolina Czarnecka zrezygnowała z preselekcji do Eurowizji 2026

Artystka w 2026 roku miała brać udział z polskich preselekcjach do Eurowizji 2026. W ostatniej chwili zrezygnowała jednak, jako powód podając udział Izraela w tegorocznej edycji konkursu.