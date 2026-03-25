Roma Gąsiorowska i Michał Żurawski zakończyli swój wieloletni związek

Przez kilkanaście lat Roma Gąsiorowska i Michał Żurawski uchodzili w polskim środowisku artystycznym za wzór idealnego i wyjątkowo zgranego małżeństwa. Gwiazdorski duet wspierał się w rozwoju kariery zawodowej, a także wspólnie wychowywał swoje dzieci. Niestety, ten perfekcyjny wizerunek zaczął się stopniowo rozsypywać z dala od błysku fleszy i kamer.

Pierwsze doniesienia o poważnym kryzysie w ich relacji wypłynęły już w 2022 roku. W przestrzeni medialnej pojawiały się wówczas sprzeczne komunikaty sugerujące próby uratowania sypiącego się małżeństwa. Mimo chęci dania sobie drugiej szansy ostateczne zakończenie tej historii miłosnej okazało się wyłącznie kwestią czasu.

Sama aktorka na początku 2024 roku zdecydowała się przerwać milczenie, udzielając wywiadu dla serwisu Na Temat:

Nasza historia skończyła się dawno temu. Przez długi czas milczeliśmy na ten temat. Nie chcieliśmy publicznie poruszać naszych prywatnych spraw. (...) Już bardzo długo nie jesteśmy razem. Tak, rozwodzimy się.

Dlaczego Roma Gąsiorowska złożyła pozew o rozwód? Powodem nałóg aktora

Ostateczny krok w stronę formalnego zakończenia małżeństwa wykonała artystka, kierując odpowiednie dokumenty do sądu. Strony od początku deklarowały chęć polubownego załatwienia sprawy, dlatego zrezygnowały z niezwykle bolesnego orzekania o winie. Nie zmienia to jednak faktu, że bezpośrednią przyczyną rozpadu tej rodziny okazały się bardzo poważne problemy.

Gwiazda w publicznych wypowiedziach nie ukrywała, że fundamenty ich związku zniszczyła choroba alkoholowa męża. Aktor już w przeszłości mierzył się z wyniszczającym nałogiem, ale później pełne wsparcie żony. Niestety, demony powróciły ze zdwojoną siłą, co definitywnie przekreśliło szanse na ich dalszą wspólną przyszłość.

Masz rodzinę, jesteś odpowiedzialny za dzieci, jest alkohol. Ten temat był i jest problemem. Wtedy podejmuje się kolejne kroki, żeby sobie poradzić. A jeśli jesteś rodziną alkoholika, to też masz do wykonania ogromną pracę. Musisz działać razem z osobą, która ma coś do przerobienia. Samemu coś przerobić. Wykonywaliśmy tę pracę wszyscy razem. I dalej ją wykonujemy - opowiadała gwiazda.

Data kolejnej rozprawy rozwodowej Romy Gąsiorowskiej i Michała Żurawskiego

Obecnie sytuacja między dawnymi partnerami jest w pełni klarowna, oboje od dawna układają sobie życie osobno. Poprzednie spotkanie przedstawicieli małżonków na sali sądowej miało miejsce w listopadzie ubiegłego roku. Według Faktu następną rozprawę wyznaczono na koniec marca 2026 roku. Wiele wskazuje na to, że wówczas ostatecznie przypieczętuje się koniec wieloletniego związku aktorskiej pary.

