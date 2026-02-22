Kaczorowska i Rogacewicz w ogniu pytań. Reakcja aktorki zaskoczyła wszystkich

Duet nie tylko na scenie

Aktorzy coraz śmielej pokazują się w swoim towarzystwie, szykując wspólny projekt teatralny o wolności. Zanim jednak kurtyna pójdzie w górę, para zaliczyła obowiązkową obecność na medialnym wydarzeniu. Zanim jednak staną na scenie, pojawili się na wiosennej prezentacji ramówki Telewizja Polska. On reprezentował ekipę serialu "Komisarz Alex", ona – nieśmiertelny "Klan". Choć oficjalne pozowanie przebiegło w atmosferze pełnego profesjonalizmu, to prawdziwy spektakl rozegrał się dopiero za kulisami.

Zobacz też: Tak Kaczorowska i Rogacewicz zachowywali się na ramówce TVP. Najpierw obejmował, a potem nurkował pod krzesło!

Pytanie, które rozbiło bank

Po części oficjalnej aktorów przechwyciła dziennikarka Radia Zet, proponując im szybki quiz sprawdzający ich wzajemną wiedzę. Formuła była prosta: szybkie strzały i spontaniczne reakcje. Wszystko szło zgodnie ze scenariuszem, dopóki nie padła kwestia, która kompletnie wybiła Agnieszkę Kaczorowską z rytmu.

Zobacz też: Zakochane pary nie szczędziły sobie czułości na imprezie TVP. Miłość wisiała w powietrzu!

"Co w pięć minut potrafi poprawić Marcinowi humor?"

Zamiast wyuczonej kwestii, nastąpiła chwila konsternacji, która szybko przerodziła się w niepohamowany wybuch wesołości. Zamiast natychmiastowej riposty pojawił się śmiech. Aktorka, wyraźnie rozbawiona dwuznacznością sytuacji, zasłoniła twarz dłonią i ostatecznie skapitulowała przed mikrofonem Radia Zet.

"Na to pytanie nie mogę odpowiedzieć"

W tym czasie Marcin Rogacewicz odegrał swoją rolę perfekcyjnie – odsunął się na bok, bawiąc się całą sytuacją. Kiedy wrócił do rozmowy, z szelmowskim uśmiechem potwierdził, że odpowiedź istnieje i jest im obu doskonale znana. Choć nie padły żadne konkretne słowa, to mowa ciała zdradziła wiele. Chemia między nimi była widoczna gołym okiem. Ta scena, pełna niedopowiedzeń i porozumiewawczych spojrzeń, pokazała, że ten artystyczny duet rozumie się bez słów.

32

Sonda Czy Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz do siebie pasują? Tak, ładna z nich para Nie, powinna zostać z Pelą