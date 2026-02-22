FC Barcelona walczy o powrót na szczyt. Lewandowski musi to wykorzystać

FC Barcelona - Levante: Oficjalne składy na mecz

Robert Lewandowski rozpocznie starcie 25. kolejki hiszpańskiej ekstraklasy w wyjściowej jedenastce. Trener Hansi Flick postawił na sprawdzone rozwiązania, choć sytuacja kadrowa budziła pewne wątpliwości. Polski napastnik ma za zadanie poprowadzić zespół do zwycięstwa, które jest w tym momencie kluczowe dla układu tabeli. Poniżej prezentujemy zestawienia obu drużyn:

FC Barcelona: Joan García - Koundé, Eric Garcia, Martín, Cancelo - De Jong, Bernal - Lamine Yamal, Olmo, Raphinha - Lewandowski.

Levante: Ryan - Toljan, Dela, Matturro, Sanchez - Olasagasti, Rey - Garcia, Alvarez, Tunde - Romero.

Walka o fotel lidera po wpadce Realu

Rywalizacja o mistrzostwo Hiszpanii nabrała nowych rumieńców. Real Madryt niespodziewanie przegrał z Osasuną 1:2, co stworzyło Katalończykom idealną okazję do odrobienia strat. Do odwiecznego rywala tracą obecnie zaledwie dwa punkty. Zwycięstwo nad Levante, które zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli, pozwoli Barcelonie natychmiast wrócić na pozycję lidera rozgrywek. Goście są w fatalnej dyspozycji, tracąc w tym sezonie najwięcej bramek w całej lidze.

Ekipa z Katalonii również zmaga się z własnymi demonami. Podopieczni Hansiego Flicka złapali wyraźną zadyszkę, przegrywając dwa ostatnie spotkania: pucharowe z Atletico i ligowe z Gironą. Eksperci zauważyli, że kluczowi zawodnicy wyglądają na mocno przemęczonych, co przełożyło się na styl gry zespołu. Szkoleniowiec podkreśla jednak wagę odpoczynku i mentalnego resetu.

- To jest moment po dwóch porażkach i - bądźmy szczerzy - po niezbyt dobrych występach w dwóch ostatnich meczach. Myślę, że bardzo dobrze zrobiły nam dwa dni wolnego. Widać, że zawodnicy są teraz świeżsi, a to bardzo ważne - powiedział trener Hansi Flick.

- Ostatecznie gramy teraz u siebie i wiemy, co musimy zrobić: musimy wygrać. Musimy zdobyć trzy punkty, bo chcemy odzyskać pewność siebie. To bardzo istotne, bo gdy przegrywasz i grasz słabo, naturalne jest, że pojawiają się wątpliwości - co do gry, co do różnych rzeczy. Uważam jednak, że rozmawialiśmy bardzo szczerze i otwarcie i to może być kluczowe na kolejne mecze - dodał Flick.

Transmisja meczu FC Barcelona - Levante

Starcie zaplanowano na niedzielę, 22 lutego 2026 roku. Pierwszy gwizdek arbitra usłyszymy o godzinie 16:15. Kibice hiszpańskiej piłki będą mogli śledzić to widowisko na żywo w telewizji oraz w internecie. Transmisja dostępna będzie na antenie Eleven Sports 1, a także na platformach streamingowych.