Ekstraklasa: Arka Gdynia rewanżuje się GKS Katowice. Czy to początek ich lepszej passy?

Ekstraklasa: Arka Gdynia – GKS Katowice 2:1.

W pierwszym niedzielnym spotkaniu 22. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Arka Gdynia zwyciężyła na swoim boisku z GKS Katowice wynikiem 2:1. To zwycięstwo pozwoliło Gdynianom na zrewanżowanie się za wcześniejszą porażkę 1:4, poniesioną w połowie sierpnia w stolicy Górnego Śląska. Mecz sędziował Paweł Malec z Łodzi, a na trybunach zasiadło 7 998 widzów, tworząc elektryzującą atmosferę.

Mecz Arka Gdynia – GKS Katowice rozpoczął się dla gospodarzy bardzo niekorzystnie. Już w 34. sekundzie gry Arka przegrywała 0:1 po trafieniu Mateusza Wdowiaka. Był to dziewiąty gol stracony przez żółto-niebieskich w pierwszym kwadransie bieżących rozgrywek. Równocześnie, bramka Wdowiaka okazała się najszybszym trafieniem w obecnym sezonie Ekstraklasy, co zaskoczyło wszystkich obserwatorów spotkania.

Bramki w meczu Arka – GKS Katowice?

Na nierównej murawie Arka Gdynia próbowała rozegrać akcję od własnej bramki, co jednak szybko zakończyło się stratą piłki. Nazarij Rusyn został pozbawiony futbolówki przez Sebastiana Milewskiego, który zagrał do Bartosza Nowaka. Nowak, notujący już dziewiątą asystę w sezonie, wypatrzył w polu karnym Mateusza Wdowiaka, który strzałem po ziemi z ośmiu metrów bez problemu pokonał bramkarza Damiana Węglarza.

Dalsza część pierwszej połowy meczu Arka Gdynia – GKS Katowice toczyła się już po myśli gospodarzy. W 32. minucie Michał Marcjanik doprowadził do wyrównania po centrze Oskara Kubiaka; choć Rafał Strączek obronił główkę, przy dobitce nogą był bez szans. Tuż przed przerwą, w 44. minucie, Nazarij Rusyn zdobył drugą bramkę dla Arki strzałem z linii pola karnego, wykorzystując fatalne zagranie Arkadiusza Jędrycha i rehabilitując się za błąd z początkowych minut.

GKS Katowice próbowało odrobić straty.

W drugiej połowie to Katowiczanie posiadali optyczną przewagę na boisku, jednak ich wysiłki nie przyniosły efektów w postaci wyrównania. Zawodnicy GKS, pomimo kilku zmian w składzie, takich jak wejście Konrada Gruszkowskiego czy Ilji Szkurina, nie stworzyli sobie żadnej dogodnej okazji aż do trzeciej minuty doliczonego czasu gry. Wówczas główkował Adrian Błąd, ale bramkarz Arki Damian Węglarz nie dał się zaskoczyć, utrzymując korzystny dla gospodarzy wynik.

Żółto-niebiescy, czyli Arka Gdynia, również mieli swoje szanse na podwyższenie wyniku po zmianach w składzie, gdy na boisku pojawili się m.in. Tornike Gaprindaszwili i Edu Espiau. W 72. minucie Nazarij Rusyn posłał piłkę obok słupka, a w 83. minucie Patryk Szysz spudłował, nie wykorzystując dogodnej sytuacji po wejściu z ławki. Po tym zwycięstwie Arka Gdynia, która otrzymała także kilka żółtych kartek, wydostała się ze strefy spadkowej, co stanowi kluczowy aspekt tego meczu i poprawia ich pozycję w tabeli.

