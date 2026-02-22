Arka Gdynia pokonała GKS Katowice. Ale co stało za dramatycznym zwrotem akcji?

Początek meczu Arka Gdynia – GKS Katowice i szybkie prowadzenie gości

Mecz pomiędzy Arką Gdynia a GKS Katowice rozpoczął się od sensacyjnego uderzenia gości. Już w pierwszej minucie spotkania Mateusz Wdowiak z GKS Katowice zdobył bramkę, dając swojej drużynie wczesne prowadzenie 1:0. Ten szybki gol ustawił początek rywalizacji, zaskakując licznie zgromadzonych kibiców na stadionie w Gdyni.

Gospodarze Arka Gdynia nie zamierzali jednak łatwo oddać punktów i przystąpili do odrabiania strat. Ich wysiłki zostały nagrodzone w 32. minucie, kiedy to Michał Marcjanik skutecznie pokonał bramkarza GKS-u. To trafienie wyrównało wynik, wprowadzając nową dynamikę do meczu i dając gdynianom nadzieję na dalsze odwrócenie losów spotkania.

Jak Arka Gdynia zapewniła sobie zwycięstwo przed przerwą?

Decydujący moment pierwszej połowy nastąpił tuż przed przerwą, w 44. minucie. Nazarij Rusyn strzelił drugą bramkę dla Arki Gdynia, ustalając wynik na 2:1. Ten gol był kluczowy dla gospodarzy, którzy zdołali nie tylko odrobić straty, ale również wyjść na prowadzenie jeszcze przed zejściem do szatni. Publiczność, licząca 7 998 widzów, mogła obserwować zaciętą rywalizację i pełną emocji pierwszą część gry.

Sędzia Paweł Malec z Łodzi kontrolował przebieg meczu, a w trakcie spotkania odnotowano kilka interwencji kartkowych. Żółte kartki otrzymali Oskar Kubiak, Vladislavs Gutkovskis, Nazarij Rusyn i Michał Marcjanik z Arki Gdynia, a także Borja Galan i Konrad Gruszkowski z GKS Katowice. Mimo walki GKS Katowice, Arka utrzymała prowadzenie do końca, zapewniając sobie cenne trzy punkty w tabeli.

