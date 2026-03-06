Rafał Maserak zdradza nazwiska faworytów Tańca z Gwiazdami. Juror wytypował zwycięzców już po pierwszym odcinku?

Julita Buczek
Julita Buczek
2026-03-06 9:13

Kto zgarnie Kryształową Kulę w najnowszym sezonie hitu „Taniec z Gwiazdami”? Takie spekulacje trwają wśród widzów od premierowej odsłony show. Głos w sprawie postanowił zabrać Rafał Maserak, udzielając wywiadu dla „Super Expressu”. Popularny choreograf bez ogródek przyznał, że telewizyjny debiut części celebrytów bardzo mu zaimponował. Ekspert rzucił konkretnymi nazwiskami faworytów do podium.

Rafał Maserak typuje faworytów nowej edycji Tańca z Gwiazdami

Kolejna odsłona popularnego formatu wystartowała, dostarczając widzom ogromnych emocji. Inauguracyjny odcinek obfitował w nieoczekiwane momenty, udowadniając niesamowicie wysoki poziom tegorocznych gwiazd. Publiczność z uwagą śledziła pierwsze kroki na parkiecie, a sędziowie na przemian chwalili figury i wytykali błędy.

W wywiadzie dla „Super Expressu” oceniający zmagania sędzia otwarcie przyznał, że kilku artystów wprawiło go w autentyczne osłupienie. Tancerz zdążył już wyłonić swoich kandydatów do ostatecznego zwycięstwa.

Zobacz też: Rafał Maserak ocenia Stefano Terrazzino. Tak ocenił jego powrót do show!

Kto wygra Taniec z Gwiazdami według Rafała Maseraka

Dopytywany o najjaśniejsze punkty premierowej odsłony show, ekspert stanowczo odparł, że grono to jest dość pokaźne. Zwrócił on jednak wyjątkową uwagę na świetne przygotowanie tancerek, których popisy najbardziej zapamiętał.

Zobacz też: Maserak zawiódł się na Potockiej. Rafał nie owijał w bawełnę

Od początku Magdalena Boczarska, Emilia i Iza. Gammou - widzę bardzo duży potencjał i jestem ciekawy na trzeci odcinek. Jestem bardzo ciekawy jego w tańcu. To jakby gdzieś tam ta jego tajemniczość też jest taka magiczna i może w tym tańcu, na tym parkiecie pozamiata - mówi nam Maserak.

Według sędziego absolutnie kluczowym atutem omawianego artysty pozostaje rzadko spotykane chłodne podejście. Gdy zdecydowana większość obsady wyraźnie przegrywała z paraliżującą tremą, on utrzymał pełnię koncentracji.

Jest to ten spokój. Dzisiaj tak naprawdę większość gwiazd nie mogła gdzieś tam się opanować, a tutaj tę świadomość może grał, nie wiem, bo jest aktorem, więc ciężko powiedzieć. Dopiero w trzecim odcinku będę to mógł powiedzieć - mówi "Super Expressowi" Rafał Maserak.

Wywiad z jurorem przeprowadziła Julita Buczek.

Rafał Maserak
Galeria zdjęć 52
Sonda
Śledzisz karierę Rafała Maseraka?
Rafał Maserak zawiedziony Małgorzatą Potocką. Liczył, że będzie ogień, a tu klops!
Super Express Google News
Taniec z gwiazdami
rafał maserak