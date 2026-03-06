Rafał Maserak zdradza nazwiska faworytów Tańca z Gwiazdami. Juror wytypował zwycięzców już po pierwszym odcinku?

Rafał Maserak typuje faworytów nowej edycji Tańca z Gwiazdami

Kolejna odsłona popularnego formatu wystartowała, dostarczając widzom ogromnych emocji. Inauguracyjny odcinek obfitował w nieoczekiwane momenty, udowadniając niesamowicie wysoki poziom tegorocznych gwiazd. Publiczność z uwagą śledziła pierwsze kroki na parkiecie, a sędziowie na przemian chwalili figury i wytykali błędy.

W wywiadzie dla „Super Expressu” oceniający zmagania sędzia otwarcie przyznał, że kilku artystów wprawiło go w autentyczne osłupienie. Tancerz zdążył już wyłonić swoich kandydatów do ostatecznego zwycięstwa.

Kto wygra Taniec z Gwiazdami według Rafała Maseraka

Dopytywany o najjaśniejsze punkty premierowej odsłony show, ekspert stanowczo odparł, że grono to jest dość pokaźne. Zwrócił on jednak wyjątkową uwagę na świetne przygotowanie tancerek, których popisy najbardziej zapamiętał.

Od początku Magdalena Boczarska, Emilia i Iza. Gammou - widzę bardzo duży potencjał i jestem ciekawy na trzeci odcinek. Jestem bardzo ciekawy jego w tańcu. To jakby gdzieś tam ta jego tajemniczość też jest taka magiczna i może w tym tańcu, na tym parkiecie pozamiata - mówi nam Maserak.

Według sędziego absolutnie kluczowym atutem omawianego artysty pozostaje rzadko spotykane chłodne podejście. Gdy zdecydowana większość obsady wyraźnie przegrywała z paraliżującą tremą, on utrzymał pełnię koncentracji.

Jest to ten spokój. Dzisiaj tak naprawdę większość gwiazd nie mogła gdzieś tam się opanować, a tutaj tę świadomość może grał, nie wiem, bo jest aktorem, więc ciężko powiedzieć. Dopiero w trzecim odcinku będę to mógł powiedzieć - mówi "Super Expressowi" Rafał Maserak.

Wywiad z jurorem przeprowadziła Julita Buczek.

