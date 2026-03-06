Iga Świątek poznała pierwszą rywalkę w Indian Wells. Jej karierę zahamowały poważne kontuzje i choroba

Kim jest Kayla Day? Rywalka Igi Świątek

Amerykanka plasuje się na odległym, 187. miejscu w rankingu WTA, a udział w turnieju głównym zapewniła sobie poprzez wymagające eliminacje, w których odprawiła wyżej notowane przeciwniczki bez straty seta. Swoją formę potwierdziła w starciu z Francescą Jones, pewnie rozbijając Brytyjkę 6:3, 6:1. Jest to tenisistka leworęczna, która bazuje na forhendzie z dużą rotacją i świetnym poruszaniu się po korcie. Ciekawostką jest fakt, że Day posiada czeskie korzenie ze strony matki.

Sukcesy i problemy zdrowotne przeciwniczki Polki

Kayla Day ma obecnie 27 lat i w przeszłości wróżono jej wielką karierę, czego dowodem był triumf w juniorskim US Open w 2016 roku. Zderzenie z seniorskim tenisem okazało się jednak bolesne, a liczne kontuzje zepchnęły ją do rywalizacji w mniejszych turniejach rangi ITF. Debiut w czołowej setce rankingu zaliczyła dopiero w 2023 roku, osiągając trzecią rundę Rolanda Garrosa po wygranej z Madison Keys. W 2024 roku jej notowania stały najwyżej w karierze, gdy zajmowała 84. lokatę w światowym zestawieniu.

„Przebiłam się dość wcześnie, jakoś w wieku 17 lat, a potem miałam masę kontuzji, zmagałam się z wieloma innymi problemami – zwierzała się Kayla Day w jednym z wywiadów. - Do tego zachorowałam na mononukleozę, przez co przez bardzo długi czas czułam się fatalnie. Zerwałam mięsień czworogłowy, złamałam kość stopy, miałam kontuzje obu bioder. Po prostu pech gonił pech, jedna rzecz za drugą. A kiedy już próbowałam wrócić albo w końcu czułam się znacznie lepiej, nadeszła pandemia. To było naprawdę trudne, bo wszystkie moje kontuzje powodowały, że wypadałam na trzy, cztery miesiące. Za każdym razem, kiedy próbowałam wrócić, działo się coś nowego.”

