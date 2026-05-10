Aluron CMC Warta Zawiercie na szczycie. Zdetronizowali zeszłorocznego mistrza w dramatycznym meczu

Rewanż Warty Zawiercie na Bogdance LUK Lublin w drodze po złoto

To był wymarzony rewanż ekipy z Zawiercia za zeszłoroczny finał. Wtedy ze zwycięstwa cieszyła się Bogdanka LUK Lublin, zdobywając debiutanckie mistrzostwo. Obecny sezon pokazał, że Aluron CMC Warta Zawiercie odrobił lekcje i zdołał odwrócić losy rywalizacji.

Bogdanka na kolanach, Aluron wyrównuje stan rywalizacji! Tytuł rozstrzygnie się w piątym meczu!

Wielkie emocje w Sosnowcu. Przebudzenie i triumf Jurajskich Rycerzy

Początek meczu nie zapowiadał sukcesu – pierwszy set padł łupem rywali (15:25), co mogło podłamać Jurajskich Rycerzy. Zdołali się jednak odbudować. Zwycięska, zacięta druga partia (25:21) zasygnalizowała odrodzenie Warty. Trzecia odsłona przyniosła absolutną dominację zespołu Michała Winiarskiego. Zawiercianie skrzętnie korzystali z wpadek rywala, rozbijając go 25:14. Niesieni niesamowitym dopingiem kibiców gospodarze poczuli, że historyczny sukces jest na wyciągnięcie ręki.

Czwarty set dostarczył wszystkiego, czego oczekuje się od finału – morderczych wymian, genialnych bloków i ofiarności w obronie. Każda akcja kosztowała mnóstwo wysiłku. Nerwy ze stali zachowali zawodnicy Aluronu CMC Warty Zawiercie. Wygrali tę partię 25:21, a kropkę nad "i" postawił blok na Wilfredo Leonie, który rozgrywał wyśmienite spotkanie. Warta sięgnęła po upragnione mistrzostwo PlusLigi, udowadniając swoją nieustępliwość i wielką ambicję.

Po sukcesie w PlusLidze czas na Ligę Mistrzów. Nowy cel dla Warty Zawiercie

Zdobycie tytułu potwierdza klasę, niesamowitą determinację i konsekwentny rozwój drużyny z Zawiercia. Sezon jeszcze się nie kończy. Przed świeżo upieczonymi mistrzami kolejne wielkie wyzwanie na europejskich parkietach. W połowie maja (16-17.05) wezmą udział w turnieju Final Four Ligi Mistrzów, którego gospodarzem będzie Turyn. W walce o finał spotkają się z turecką ekipą Ziraat Bankkart Ankara. Czy po triumfie na krajowym podwórku zdołają zaszokować Europę i dołożyć kolejny medal?

