Zmywarka zostawia biały nalot na szklankach. Nie zawsze winna jest twarda woda. Wiemy, jak to naprawić

Biały nalot na szklankach wyjętych ze zmywarki nie zawsze oznacza, że woda jest twarda, ponieważ przyczyną mogą być również pozostałości soli, nieprawidłowe ustawienia urządzenia lub problemy z nabłyszczaczem.

Zanim zaczniesz wymieniać detergenty i szukać kosztownych rozwiązań, warto sprawdzić, czy osad można usunąć przez delikatne przetarcie szklanki, co może pomóc odróżnić nalot mineralny od trwałego zmatowienia szkła.

Duże znaczenie dla efektów mycia mają prawidłowa ilość soli do zmywarki, ustawienie twardości wody i odpowiednie dozowanie nabłyszczacza, dlatego warto regularnie kontrolować te elementy zgodnie z instrukcją producenta.

Jeśli problem nie ustępuje, dobrze jest również wyczyścić filtr, sprawdzić ramiona spryskujące i zadbać o higienę urządzenia, a w przypadku utrzymującego się osadu lub matowienia naczyń rozważyć kontakt z serwisem.

Biały nalot na szklankach po wyciągnięciu ze zmywarki

Przyjrzyj się szklance i spróbuj delikatnie przetrzeć jej powierzchnię. Jeśli biały osad daje się zetrzeć palcem, jedną z możliwych przyczyn może być sól, która przedostała się do komory zmywarki. Jeżeli nalot jest trudniejszy do usunięcia, ale znika po przetarciu niewielką ilością octu, może chodzić o osad mineralny, na przykład kamień. Taką próbę najlepiej przeprowadzić na pojedynczym naczyniu, zachowując ostrożność i unikając kontaktu octu z elementami urządzenia.

Istnieje jednak jeszcze inna możliwość. Jeśli szkło pozostaje mleczne nawet po umyciu i nie da się przywrócić mu przejrzystości, może być trwale zmatowione w wyniku korozji szkła. W takim przypadku zmiana ustawień zmywarki niekoniecznie rozwiąże problem. Przyczyną mogą być między innymi niewłaściwe warunki mycia, zbyt wysoka temperatura lub nieodpowiednie detergenty.

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Sól i ustawienie twardości wody mają znaczenie

Jedną z pierwszych rzeczy, które warto sprawdzić, jest poziom soli w przeznaczonym do tego zbiorniku. Sól wspomaga działanie systemu zmiękczania wody w zmywarce. Jeśli urządzenie nie ma odpowiedniej ilości soli, a woda jest twarda, na szkle mogą pojawiać się osady mineralne. Równie istotne jest prawidłowe ustawienie twardości wody zgodnie z instrukcją konkretnego modelu i lokalnymi warunkami.

Sprawdź też, czy pokrywka zbiornika na sól jest prawidłowo dokręcona. Jeżeli sól rozsypała się podczas uzupełniania, jej pozostałości mogą przedostać się do komory. Warto usunąć rozsypane kryształki zgodnie z zaleceniami producenta i uruchomić odpowiedni cykl. Nie należy natomiast wsypywać do zmywarki zwykłej soli kuchennej. Urządzenie wymaga soli przeznaczonej do tego zastosowania

Nie zapominaj o nabłyszczaczu i czystości urządzenia

Jeśli sól i ustawienia są prawidłowe, sprawdź poziom nabłyszczacza. Pomaga on wodzie spływać z naczyń, ograniczając powstawanie zacieków i poprawiając suszenie. Przy jego niewystarczającej ilości szklanki mogą wyglądać na zaplamione, nawet jeśli zostały prawidłowo umyte. Znaczenie ma też czystość samej zmywarki. Resztki jedzenia w filtrze, osad wewnątrz komory czy zabrudzone ramiona spryskujące mogą pogarszać efekty mycia. Warto wyczyścić filtr zgodnie z instrukcją i upewnić się, że ramiona spryskujące nie są zablokowane przez naczynia. Jeżeli problem pojawił się nagle, można też sprawdzić, czy szklanki są prawidłowo ustawione i czy nie utrudniają przepływu wody.

Co zrobić krok po kroku?

Najrozsądniej zacząć od prostych kontroli: sprawdzenia soli, pokrywki zbiornika, ustawienia twardości wody i poziomu nabłyszczacza. Następnie warto wyczyścić filtr i uruchomić program pielęgnacyjny przeznaczony do zmywarek, jeśli urządzenie tego wymaga. Nie ma sensu od razu zmieniać wszystkich detergentów naraz. Trudniej wtedy ustalić, co faktycznie pomogło.

Jeśli biały nalot nie znika, szkło staje się coraz bardziej matowe albo osad pojawia się również wewnątrz urządzenia, sprawdź instrukcję obsługi i rozważ kontakt z serwisem. Pamiętaj, że trwałe zmatowienie szkła może wyglądać podobnie do kamienia, ale nie da się go usunąć samym czyszczeniem. Rozpoznanie rodzaju nalotu to pierwszy krok do rozwiązania problemu.