Kuba z "Hotelu Paradise" już tak nie wygląda. Zdradził powód drastycznej decyzji

Kuba podbija Hotel Paradise 13

Kuba Szypuła to uczestnik 13. edycji Hotelu Paradise. Przystojny barber z woj. podkarpackiego od początku podkreślał, że przyszedł nie tylko po dobrą zabawę, ale marzy również o nawiązaniu szczerej, być może romantycznej relacji. Choć woli filigranowe blondynki, w programie postawił na relację z piękną, ciemnowłosą Oliwką. Chłopak śmiał się, że od razu zakręciła mu w głowie nie tylko wyglądem, ale i osobowością. Początkowo los był przeciwko nim, bo gdy chciał stworzyć z nią parę, to pojawił się Michał. Później w końcu się połączyli i rozwijali swoją relację. Doszło nawet między nimi do namiętnego pocałunku.

Okazało się, że miłość jednak nie będzie trwała za długo. Dziewczyna po jednej ze sprzeczek, pod wpływem trunku poszła w nocy do Wiktora. Położyła się w jego łóżku i usnęła w niego wtulona, jednocześnie obiecując połączenie się w parę. Dopiero gdy chłopak odpadł, dziewczyna postanowiła wszystko wyznać Kubie, co spowodowało jego ogromne oburzenie. Chłopak przestał jej ufać i zaproponował tymczasowo (po czasie) relacje już tylko koleżeńską. W pewnym momencie jednak stwierdził, że nie chce z nią być - wolał stworzyć parę z kimś, komu będzie mógł zaufać.

Hotel Paradise 13 - Nadia nie wierzy w Kubę

Kuba postanowił zmienić swój wygląd. Już tak NIE WYGLĄDA!

Kuba już w programie opowiadał o swojej pracy jako barber. Nie ukrywał, że lubi obcinać, ale i eksperymentować z włosami. Swoimi też. Jakiś czas po powrocie do Polski postanowił zrobić coś, co zaskoczyło fanów. Wyjaśnił powód takiej decyzji:

Miałem trwałą. Poleciałem potem do Hotelu Paradise - spaliły mi się włosy od słońca i produktów od wysokiego UV. Wróciłem i je skróciłem. Zacząłem testować nową usługę, która wykonuje system włosowy. Zakończyłem testy, ale musiałem zgolić się na łyso. Teraz ciągle zastanawiam się czy już tak nie zostać ze względu na moją linię włosa - napisał Kuba na instagramie.

A wy jak oceniacie nowy wygląd Kuby? Hot or not? Zobaczcie w galerii zdjęcia z jego metamorfozy!