Rachel McAdams nie kryła wzruszenia na oscarowej scenie. Tak uczczono pamięć zmarłej gwiazdy

Wzruszająca przemowa Rachel McAdams na Oscarach 2026

Tegoroczna gala Oscarów dostarczyła widzom wielu wzruszeń, a jednym z najsilniejszych akcentów wieczoru był segment "In Memoriam". To właśnie w tej części ceremonii, służącej wspomnieniu zmarłych twórców, centralne miejsce zajęła nieodżałowana Diane Keaton.

Do wygłoszenia mowy pożegnalnej wybrano Rachel McAdams, która przed laty spotkała się z Keaton na planie komediodramatu "Rodzinny dom wariatów" (oryg. "The Family Stone"). Kanadyjska gwiazda wygłosiła krótkie, lecz niezwykle naładowane emocjami przemówienie, w którym skupiła się na gigantycznym wpływie zmarłej na młodszych aktorów.

Nie przegap: Demi Moore i Gwyneth Paltrow kradną show na Oscarach

Jak zaznaczyła ze sceny McAdams, Diane Keaton przez ponad pół wieku stanowiła jedno z największych źródeł inspiracji w całym Hollywood. Wypowiadając te słowa, aktorka z trudem opanowywała drżenie głosu, a w jej oczach błyszczały łzy.

25

Rachel McAdams żegna Diane Keaton. "Zainspirowała aktorki mojego pokolenia"

W dalszej części swojego wystąpienia McAdams zachwycała się niesamowitą charyzmą i unikalną wrażliwością artystyczną, jaką emanowała Keaton. Zwróciła uwagę, że dla rzeszy kobiet w branży to właśnie ona stanowiła koronny dowód na to, jak kluczowa w budowaniu hollywoodzkiej kariery jest silna, wyrazista osobowość.

Według gwiazdy "Pamiętnika" absolutnie każda aktorka z jej rocznika czuła głęboką inspirację ogromnym talentem i nieszablonowym podejściem zmarłej ikony.

Przez ponad 50 lat lśniła na ekranie i pozostawiła niezatarte piętno w życiu. Wierzcie mi, nie ma aktorki mojego pokolenia, która nie byłaby zainspirowana i oczarowana jej wyjątkowością

– mówiła ze sceny McAdams. Kontynuując swoją przemowę, przypomniała zgromadzonym, że Diane Keaton realizowała się nie tylko przed kamerą. Była docenianą pisarką, utalentowaną artystką i zaangażowaną aktywistką. Mimo tych licznych sukcesów, jej najważniejszą życiową funkcją na zawsze pozostała rola matki.

Kto jeszcze znalazł się w sekcji "In Memoriam" na Oscarach? Producenci tłumaczą

Przypomnijmy, że słynna aktorka zmarła w październiku 2025 roku w wieku 79 lat w wyniku powikłań po zapaleniu płuc. W annałach kinematografii zapisała się na zawsze jako jedna z najciekawszych i najbardziej charakterystycznych postaci swojej epoki.

W jej dorobku znalazły się aż cztery nominacje do nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej, z czego jedna zaowocowała statuetką za kultową kreację w filmie "Annie Hall". Łącznie zagrała w ponad sześćdziesięciu produkcjach, stając przed obiektywem takich sław jak Warren Beatty czy Nancy Meyers. Oprócz pisania książek, uwielbiała utrzymywać kontakt ze swoimi sympatykami za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Oscarowy hołd dla zmarłych objął w tym roku również inne potężne nazwiska świata filmu. Podczas uroczystości pożegnano między innymi Roba Reinera, Roberta Duvalla oraz Diane Ladd.

Decyzja o powiększeniu tej części gali nie była przypadkowa. Jak zdradzili na łamach prestiżowego magazynu "Variety" producenci wydarzenia, Raj Kapoor i Katy Mullan, segment "In Memoriam" został celowo wydłużony, aby w pełni i godnie oddać hołd wszystkim ludziom kina, którzy odeszli na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy.