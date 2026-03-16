Demi Moore i Gwyneth Paltrow kradną show na Oscarach. Pełna lista zwycięzców

98. gala Oscarów zgromadziła w Los Angeles największe gwiazdy kina

W nocy z 15 na 16 marca 2026 roku uwaga miłośników kinematografii znów całkowicie skupiła się na słynnym Dolby Theatre. To właśnie tam zorganizowano dziewięćdziesiątą ósmą edycję wręczania najważniejszych statuetek w światowym przemyśle rozrywkowym. Na miejscu stawiła się absolutna elita branży, w tym czołowi reżyserzy, producenci oraz odtwórcy głównych ról. Zanim jednak uroczyście ogłoszono laureatów, zgromadzeni fotoreporterzy uwiecznili istną rewię mody przed wejściem do amerykańskiego audytorium.

Przestrzeń dla gości tradycyjnie zamieniła się w arenę bezpardonowych zmagań potężnych, odzieżowych marek. Najlepsze domy mody ostro rywalizują o możliwość ubrania najpopularniejszych celebrytów, ponieważ każda zaprezentowana tam stylizacja jest poddawana niezwykle wnikliwej ocenie krytyków oraz opinii publicznej.

Demi Moore zachwyca kreacją pośród obaw o jej radykalny spadek wagi

Zdecydowanie najwięcej dyskusji wywołała w trakcie tegorocznej ceremonii obecność Demi Moore. Doświadczona aktorka zaprezentowała się w bardzo dopasowanej, ciemnej sukni wyszywanej czarnymi piórami. Uwagę zwracał również lśniący wzór przypominający zielone łuski, który wspaniale reagował na światło aparatów. Rozgłos wokół jej wyjścia potęgował fakt, że w minionych tygodniach fani głośno martwili się jej niepokojąco chudą sylwetką, co przyciągnęło przed obiektywy dodatkowy tłum żurnalistów.

Gwyneth Paltrow wybiera klasyczną biel zamiast krzykliwych projektów

Zupełnie odmienną, modową filozofię wyznawała tego wieczoru Gwyneth Paltrow. Hollywoodzka gwiazda celowo zrezygnowała z przepychu na rzecz wysmakowanej elegancji i absolutnego minimalizmu. Ubrana w bardzo prostą, białą sukienkę stworzyła potężny, wizualny kontrast dla wymyślnych i nierzadko ekstrawaganckich wyborów swoich koleżanek po fachu.

Heidi Klum stawia na perły oraz delikatny chrześcijański akcent

Wśród najjaśniejszych punktów uroczystości wyróżniała się także ikona modelingu, Heidi Klum. Niemiecka gwiazda pokazała się w bardzo nowoczesnej kreacji, decydując się na suknię gęsto ozdobioną perłami. Intrygującym dodatkiem do jej stylizacji był niewielki choker zapinany na szyi, do którego przytwierdzono drobny krzyżyk.

Emma Stone przyciąga spojrzenia zjawiskową suknią maxi

Tymczasem popularna Emma Stone postawiła na sprawdzone rozwiązanie, jakim jest intensywny błysk. Charakterystyczna amerykańska aktorka założyła rzucającą się w oczy kreację do samej ziemi, którą z łatwością dało się wypatrzeć z bardzo dużej odległości. Materiał idealnie współgrał z proporcjami gwiazdy, bezbłędnie uwydatniając wszystkie mocne strony jej figury.

Zoe Saldana i jej koronkowa elegancja budzą powszechny zachwyt

Zoe Saldana po raz kolejny udowodniła, że ponadczasowa klasyka sprawdza się w każdej sytuacji. Aktorka ubrana w tradycyjnie skrojoną sukienkę, wykończoną subtelnym, koronkowym gorsecie, prezentowała się nieprawdopodobnie zjawiskowo. Świadkowie tego wyjścia zgodnie przyznawali, że jej nienaganny wygląd był istnym obłędem, a słowa nie oddają jego pełnego piękna.

Oscary 2026: Znamy pełne wyniki. Sprawdź, kto odebrał upragnioną statuetkę

Zakończenie defilady po słynnym dywanie zwiastowało przejście do najważniejszej części wieczoru. Poniżej zamieszczamy oficjalne zestawienie wszystkich nagrodzonych artystów oraz dzieł nagrodzonych na tegorocznej gali w Los Angeles:

Główna nagroda za najlepszy film: „Jedna bitwa po drugiej”

Statuetka za najlepszą reżyserię: Paul Thomas Anderson, „Jedna bitwa po drugiej”

Wyróżnienie dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej: Jessie Buckley, „Hamnet”

Wyróżnienie dla najlepszego aktora pierwszoplanowego: Michael B. Jordan, „Grzesznicy”

Statuetka dla najlepszej aktorki drugoplanowej: Amy Madigan, „Zniknięcia”

Statuetka dla najlepszego aktora drugoplanowego: Sean Penn, „Jedna bitwa po drugiej”

Nagroda za najlepszy scenariusz adaptowany: Paul Thomas Anderson, „Jedna bitwa po drugiej”

Nagroda za najlepszy scenariusz oryginalny: Ryan Coogler, „Grzesznicy”

Najlepszy proces doboru obsady (casting): „Jedna bitwa po drugiej”

Triumfator w kategorii najlepsze zdjęcia: „Grzesznicy”

Doceniony najlepszy montaż: „Jedna bitwa po drugiej”

Nagroda za najlepszy dźwięk: „F1: Film”

Wyróżnienie za najlepsze efekty specjalne: „Avata: Ogień i popiół”

Statuetka za najlepsze kostiumy: „Frankenstein”

Triumfator w kategorii najlepsza charakteryzacja: „Frankenstein”

Wyróżniona najlepsza scenografia: „Frankenstein”

Nagroda za najlepszą muzykę oryginalną: „Grzesznicy”

Statuetka za najlepszą piosenkę: utwór „Golden” z filmu „K-popowe łowczynie demonów”

Laureat w kategorii najlepszy film międzynarodowy: „Wartość sentymentalna” (Norwegia)

Doceniony najlepszy film dokumentalny: „Pan Nikt kontra Putin”

Najlepsza pełnometrażowa produkcja animowana: „K-popowe łowczynie demonów”

Wyróżnione najlepsze filmy krótkometrażowe: „The Singers” oraz „Two People Exchanging Saliva”

Statuetka za najlepszy dokumentalny film krótkometrażowy: „All the Empty Rooms”

Najlepsza krótkometrażowa produkcja animowana: „The Girl Who Cried Pearls”

