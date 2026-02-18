Modowe koszmary na ramówce TVN. Co ma na sobie Krupińska?! Oto najgorsze stylizacje

Niebieski dywan pełen kontrastów

Prezentacja wiosennej ramówki TVN przyciągnęła tłumy, a ścianki rozgrzały się do czerwoności. Jak to w show-biznesie bywa, stylizacje dzieliły się na te spektakularne i te, o których wolelibyśmy szybko zapomnieć. Julia Wieniawa, Małgorzata Rozenek i Edyta Zając zachwyciły wyczuciem stylu, zbierając zasłużone pochwały. Niestety, w blasku fleszy nie wszystko złoto, co się świeci, a niektóre eksperymenty modowe zakończyły się bolesnym fiaskiem.

Zobacz również: Bitwa na gorsety na niebieskim dywanie! Gwiazdy ściskały talię aż do utraty tchu!

Mroczna Krupińska i znikająca Tomaszewska

Paulina Krupińska, zazwyczaj ikona stylu, tym razem postawiła na dość ryzykowny look. Do klasycznego czarnego gorsetu dobrała koronkową spódnicę, co w połączeniu z chokerem dało efekt daleki od wiosennej świeżości. Całość wyglądała bardziej na przebranie halloweenowe niż kreację na ramówkę, a ozdoba na szyi niepotrzebnie skróciła sylwetkę. Z gorsetem nie poradziła sobie również Małgorzata Tomaszewska. Prezenterka narzuciła na siebie brązową konstrukcję, transparentny golf i długą spódnicę. Efekt? Wielowarstwowa stylizacja dosłownie przytłoczyła filigranową gwiazdę.

Modowy labirynt Żanety Rosińskiej

Sporo kontrowersji wzbudziła też stylizacja Żanety Rosińskiej, kojarzonej z Kubą Wojewódzkim. Celebrytka postanowiła zaszaleć, łącząc szerokie, patchworkowe jeansy z białą górą o niezidentyfikowanej tożsamości. Było to połączenie bluzy, golfa i żakietu z bogatymi zdobieniami na froncie. Od nadmiaru struktur i warstw można było dostać zawrotu głowy. W tym przypadku stara zasada, że mniej znaczy więcej, została kompletnie zapomniana.

Szelągowska i Gawryluk: Kiedy dodatki przejmują kontrolę

Ewa Gawryluk, gwiazda "Na Wspólnej", postawiła na złoty garnitur, co mogło być strzałem w dziesiątkę, gdyby nie nadmiar szczęścia w dodatkach. Bransoletki, buty z klamerkami i pstra torebka wprowadziły niepotrzebny chaos. Jednak prawdziwą królową przepychu została Dorota Szelągowska. Projektantka wnętrz tym razem nie zaprojektowała spójnego wizerunku dla siebie. Pstrokaty komplet ze spodniami wiązanymi na kostkach optycznie skrócił jej nogi, a szpilki z wielkim logo walczyły o uwagę ze złotą i srebrną biżuterią. Czarę goryczy przelała fryzura. Fryzjera poniosła fantazja przy tapirowaniu grzywki, co dopełniło ten niezbyt udany obrazek.

Zobacz również: Dorota Szelągowska z nową fryzurą na ramówce. Co za metamorfoza!

51