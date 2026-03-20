Przełomowy wyrok sądu w sprawie małżeństw jednopłciowych. Te polskie pary pobrały się za granicą

Jakub Kwieciński i Dawid Mycek wzięli ślub w Portugalii

Youtuberzy, hotelarze i znani aktywiści walczący o prawa środowiska LGBT+ zalegalizowali swój związek w lipcu 2017 roku na Maderze. Ich internetowa kariera ruszyła z kopyta, gdy stworzyli amatorskie wideo do utworu „Some Other Summer”, które zyskało aprobatę samego zespołu Roxette i przyniosło im międzynarodowy rozgłos. Panowie byli również na ustach całej Polski ze względu na wygrany proces sądowy wytoczony Telewizji Polskiej, zarządzanej wtedy przez Jacka Kurskiego, ponieważ Jakub stracił tam pracę wyłącznie ze względu na swoją orientację psychoseksualną.

- Do dziś pamiętam ten dzień. Miałem akurat wolne, następnego dnia miałem rozpocząć swój kolejny dyżur, a tu nagle telefon od mojego przełożonego ze słowami: "Kuba, widzieli twoje nagranie z Dawidem na YouTube. Kazali mi ciebie zawiesić. Nie mam wyboru"

Takimi słowami Jakub Kwieciński relacjonował moment, w którym po dziewięciu latach współpracy pożegnał się z posadą u publicznego nadawcy. Od momentu zwycięstwa w sądzie z TVP obaj małżonkowie skupili się na rozwijaniu wspólnego biznesu oraz aktywności w przestrzeni publicznej, stając się niezwykle głośnymi orędownikami równości małżeńskiej w naszym kraju.

Uczestniczki Top Model: Karolina Brzuszczyńska i Agnieszka Skrzeczkowska

Ścieżki Karoliny Brzuszczyńskiej i Agnieszki Skrzeczkowskiej przecięły się w 2020 roku na planie polskiej odsłony „Top Model”, w której obie brały udział. Szybko nawiązały romantyczną relację i od tamtej pory tworzą niezwykle zgrany duet. Mają na swoim koncie zwycięstwo w programie „Love never lies” zrealizowanym przez platformę Netflix. W październiku ubiegłego roku kobiety złożyły sobie przysięgę małżeńską w słonecznych Włoszech.

Przed uroczystością chętnie dzieliły się w mediach społecznościowych kulisami przygotowań do tego luksusowego, toskańskiego wydarzenia. Opublikowane w internecie materiały z samej ceremonii wywołały zresztą ogromne poruszenie wśród ich obserwatorów.

- Ja jestem wściekła, jest to bardzo ograniczające, a jeszcze jakby u nas pojawiły się dzieci, to tym bardziej. Matka jest tylko jedna, to jest straszne. Gdy dziecku coś się dzieje, czy odebrać dziecko, to jest duży problem. Zwłaszcza że większość państw w Europie już te prawo mają uregulowane, są związki partnerskie, a nasza Polska jak zwykle na szarym końcu. Jak już wszyscy będą mieli, to może my się zdecydujemy

W ten sposób Agnieszka Skrzeczkowska nie kryła swojego rozgoryczenia podczas wywiadu udzielonego portalowi Kozaczek.pl na długo przed włoską ceremonią. Oprócz Toskanii partnerki poważnie rozważały również ślub w Barcelonie, jednak ostatecznie zrezygnowały z tego pomysłu z powodu zbyt wielu formalności urzędowych.

Twórcy Vogule Poland: Patryk Chilewicz i Adam Mączewski

Zawiłości hiszpańskiej biurokracji nie zniechęciły natomiast Adama Chilewicza i Adama Mączewskiego, czyli DJ-ów i twórców popularnego kanału „Vogule Poland”. Mężczyźni wzięli ślub w Barcelonie, która od dłuższego czasu jest ich stałym miejscem zamieszkania. Choć ich październikowa ceremonia z 2023 roku miała charakter niezwykle intymny i odbyła się w wąskim gronie, to niedługo potem zorganizowali w Polsce wielkie imprezy celebrujące ten fakt z fanami, a bilety na nie znikały w mgnieniu oka.

Patryk Chilewicz jest cenionym dziennikarzem oraz autorem takich publikacji jak „Fejm” i najnowsze „Bagno”. Ponadto, wspólnie ze swoim mężem wypuścili na rynek książkę zatytułowaną „Kuriozum. Z pamiętniczka królowych dram”.

- Bieżący polski rząd szedł do władzy z różnymi postulatami, wiele środowisk, w tym bliskie mi kobiece, zawiódł. Nie mam wątpliwości, że mimo kilku naprawdę przyzwoitych osób w swojej ekipie, Tusk nic nie zrobi i pozostaniemy w prawnym rozkroku, w jakim jako kraj stoimy od dłuższego zresztą czasu. Chciałbym się mylić, ale doświadczenie pokazuje co innego. A jeśli tak, to trudno, trzeba będzie wojować z ojczyzną dalej!

Tymi słowami w rozmowie z „Super Expressem” Patryk Chilewicz odniósł się do najnowszego postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Artystyczny ślub: Shady Lady i Artur Klimczak

Sebastian Mucha, funkcjonujący w przestrzeni publicznej jako drag queen Shady Lady, znany z programu telewizyjnego „Drag me Out”, występu u Mery Spolsky oraz autorskich projektów muzycznych, na co dzień zajmuje się aktywizmem. Po blisko szesnastu latach wspólnego życia on i Artur Klimczak, popularny DJ związany z wytwórnią Kayax, w kwietniu 2022 roku sformalizowali swój związek podczas uroczystości w San Francisco.

Tancerz Dominik Więcek i jego mąż Mark Christoph Klee

W polskim świecie artystycznym Dominik Więcek kojarzony jest jako wszechstronny twórca: fotograf, choreograf, stylista kostiumów i influencer. W jego zawodowym portfolio można znaleźć współpracę z takimi gwiazdami estrady jak Sara James, Tribbs z „The Voice of Poland” oraz tegoroczna reprezentantka na Eurowizję, Alicja Szemplińska.

Związek małżeński z Markiem Christophem Klee tancerz zawarł w lipcu ubiegłego, 2025 roku (zgodnie z oryginalnym tekstem). Co ciekawe, Więcek samodzielnie zaprojektował i uszył swój wyjątkowy strój na niemiecką ceremonię, a unikalne kadry z tego wydarzenia opublikowano m.in. na łamach polskiej edycji magazynu „Vogue”.

Jolanta Ogar-Hill z żoną Chuchie Hill

W 2018 roku na ślubnym kobiercu w Hiszpanii stanęła polska wicemistrzyni olimpijska z Tokio, Jolanta Ogar-Hill, oraz jej wybranka, reżyserka Esperanza „Chuchie” Hill.

- Było nam łatwiej, bo w Hiszpanii można legalnie zawrzeć związek małżeński z osobą tej samej płci. Skorzystałyśmy zatem z tego prawa i przywileju. Oczywiście jest mi smutno i przykro, że moja żona nie jest moją żoną w Polsce. Nie jest też traktowana jak moja żona. Myślałam, że aż tak bardzo mnie to nie dotyka (...) Kiedy w związku z pandemią koronawirusa COVID-19 musiałam wracać z zagranicznego zgrupowania do Polski, bo nasz związek ściągał do kraju wszystkich sportowców, poczułam się źle. Do kraju byli wpuszczani tylko mieszkańcy Polski. Tymczasem moja żona ani nie ma zameldowania w Polsce, ani nie pracuje w naszym kraju. Nie ma też naszego obywatelstwa. Jest jednak moją żoną, ale dla polskich władz była Hiszpanką, która chciała się przedostać do naszego kraju w czasie pandemii. Jej przyjazd był zatem niemożliwy. Według polskiego prawa moja żona jest dla mnie zatem tylko koleżanką

Takie stanowisko przedstawiła utytułowana żeglarka w wywiadzie dla serwisu Onet w 2020 roku. Kobiety wpadły sobie w oko na Majorce, gdzie Esperanza zajmowała się nagrywaniem materiału filmowego o żeglarstwie. Zwieńczeniem ich miłości były narodziny pierwszej córki, która przyszła na świat w listopadzie 2021 roku w klinice w Palma de Mallorca.

Walka w sądach: Agata Kowalska i Emilia Barabasz

Od momentu berlińskiego ślubu w 2018 roku dziennikarka portalu OKO.press Agata Kowalska oraz adwokatka Emilia Barabasz toczą batalię z rodzimym wymiarem sprawiedliwości o formalne zalegalizowanie ich relacji w Polsce. Niekorzystne wyroki spotykały się z kategorycznym sprzeciwem prawniczki.

"Naczelny Sąd Administracyjny kolejny raz stwierdził, że niemożliwe jest zarejestrowanie zagranicznego aktu małżeństwa jednopłciowego w Polsce, ponieważ takie małżeństwa są w naszym kraju niedopuszczalne. Nie możemy przebić się w sądach z argumentacją, że transkrypcja aktu małżeństwa jednopłciowego nie oznacza uznania wszystkich skutków takiego małżeństwa w Polsce. Chodzi wyłącznie o odnotowanie w jakimkolwiek rejestrze faktu zawarcia małżeństwa za granicą. To jest naprawdę niewiele. Agata i Emilia żądają po prostu zauważenia tego związku przez nasze państwo".

Być może najnowsze doniesienia dotyczące wyroku w innej sprawie przyniosą wyczekiwany przełom także dla tego małżeństwa.

Dziennikarz Faktów: Michał Tracz i Hubert Koszela

Reporter głównego serwisu informacyjnego TVN, Michał Tracz, wraz ze swoim długoletnim partnerem Hubertem Koszelą powiedzieli sobie sakramentalne „tak” w 2022 roku w stolicy Austrii. Po ceremonii w Wiedniu panowie zorganizowali okazałe przyjęcie weselne w ojczyźnie, gdzie nieoficjalną część poprowadził ceniony reportażysta, Mariusz Szczygieł.

Muzyk Nick Sinckler i jego menadżer Michał Kubasiewicz

Znakomicie znany z telewizyjnych formatów „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” i „Fabryka Gwiazd” piosenkarz Nick Sinckler stanął na ślubnym kobiercu ze swoim menadżerem. Panowie przypieczętowali swoją miłość w 2017 roku w amerykańskim stanie New Jersey.

"Ja z moim mężem podpisaliśmy dokumenty notarialne. Więc jeśli tylko coś się stanie i będziemy potrzebować wszelkich informacji o sobie, rząd nie może nam tego zablokować (...). Nasze małżeństwo w świetle prawa jest legalne w pozostałych krajach Unii Europejskiej, ale niestety nie w Polsce. To dlatego musieliśmy podjąć potrzebne kroki, by zabezpieczyć się na wypadek, gdy któremuś z nas cokolwiek się stało"

Taki wpis opublikował artysta na swoim profilu w serwisie Instagram.

Bohaterowie z telewizji: Damian Antczak i Leon van Nispen

Od 2020 roku widzowie mogli śledzić losy Damiana Antczaka i Leona van Nispen w programie „Królowe życia”. Para zalegalizowała swój związek w Holandii, skąd pochodzi Leon, ale ich codziennym domem jest Trójmiasto, gdzie wspólnie zarządzają kliniką medycyny estetycznej.

- Zawsze mówiliśmy otwarcie o naszym związku, nigdy się nie ukrywaliśmy. Nie udawaliśmy, że jesteśmy braćmi czy kolegami. Kiedyś w pracy doszło do zabawnej sytuacji. Jedna z pacjentek opowiadała o weselu, na którym była. Wtrąciliśmy się do jej historii, opisując nasz ślub. Najpierw pomyślała, że mieliśmy podwójne wesele, nie przyszło jej do głowy, że jesteśmy małżeństwem

O takich perypetiach panowie opowiadali zasiadając na kanapach w programie „Dzień Dobry TVN”.

Literacka miłość: Renata Lis i Elżbieta Czerwińska

Renata Lis, ceniona autorka i tłumaczka mająca w dorobku m.in. „Rękę Flauberta” i „Lesbos”, opisała swoją relację z twórczynią wydawnictwa „Sic!” Elżbietą Czerwińską w książkach „Moja ukochana i ja” oraz „Moja ukochana i ja. Ślub”. Dzieła te to swoisty zapis ich głębokiej miłości i poszukiwania akceptacji.

"Pamiętam, jak oglądałyśmy z Elżbietą relację na żywo ze ślubu naszych koleżanek w Kopenhadze. Dwie młode, piękne dziewczyny, które tak bardzo się kochają i tak pięknie wyrażają swoją miłość: to było naprawdę niesamowite. Nagle poczułam, że też tego chcę. Mimo że to nam niczego w Polsce nie załatwia. Często pary hetero mówią lekceważąco, że ślub nie ma dla nich żadnego znaczenia. No, dla nas ma! Ponieważ oni mają to, czego my nigdy nie miałyśmy: wymiar społeczny związku. Ten prywatny, w czterech ścianach, nie wystarcza. Wszyscy potrzebujemy formy społecznej. Miłość, której nikt nie widzi, powoli traci smak, traci poczucie realności"

Takie refleksje snuła Renata Lis na łamach magazynu „Twój Styl”. Pisarka i jej wybranka zdecydowały się na zawarcie małżeństwa 20 marca 2024 roku w stolicy Danii, idąc śladami swoich znajomych.

Artystka wizualna: Dominika Wróblewska i Alicja Nauman

Wnuczka słynnego Wojciecha Młynarskiego i córka dziennikarki Pauliny Młynarskiej, Alicja Nauman, poślubiła Dominikę Wróblewską w Londynie w 2019 roku. Z zawodu Alicja jest artystką zajmującą się sztukami wizualnymi, której dzieła, inspirowane studiami z zakresu choreografii, trafiały na wystawy w prestiżowych galeriach na całym świecie. Sama Paulina Młynarska nie kryła ogromnej radości z drogi wybranej przez córkę, kwitując całe wydarzenie krótkim i dobitnym zdaniem: „Mam dwie córki”.

