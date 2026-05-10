Wisła Płock Motor Lublin 0:4. Zaskakujący przebieg meczu piłkarskiego

Przebieg spotkania Wisła Płock – Motor Lublin

Pierwsza połowa meczu Wisła Płock – Motor Lublin przyniosła zdecydowaną przewagę gości. Już w 8. minucie Bartosz Wolski otworzył wynik, dając Motorowi prowadzenie 1:0. Lubelska drużyna kontynuowała swoją ofensywną grę, co zaowocowało kolejnym trafieniem. W 31. minucie Karol Czubak podwyższył wynik na 2:0, ustalając rezultat do przerwy.

Gospodarze z Wisły Płock starali się odpowiedzieć, jednak ich akcje nie były wystarczająco skuteczne. Mimo prób i zmian taktycznych, Motor Lublin skutecznie odpierał ataki. W pierwszej połowie arbiter Paweł Raczkowski musiał interweniować, pokazując żółte kartki. Marcus Haglind-Sangre i Żan Rogelj z Wisły oraz Karol Czubak i Arkadiusz Najemski z Motoru zostali upomnieni.

Kto strzelił gole dla Motoru Lublin?

Druga połowa meczu Wisła Płock – Motor Lublin potwierdziła dominację gości, którzy kontynuowali skuteczną grę ofensywną. W 80. minucie Marek Bartos zdobył trzecią bramkę dla Motoru, praktycznie przesądzając o losach spotkania. Zaledwie osiem minut później, w 88. minucie, Fabio Ronaldo ustalił końcowy wynik na 4:0.

Poza strzelcami bramek, na boisku pojawiło się wielu zmienników, którzy wpłynęli na dynamikę gry. W drużynie Wisły Płock weszli m.in. Quentin Lecoeuche, Matchoi Djalo, Giannis Niarchos, Tomas Tavares i Said Hamulić. Motor Lublin również dokonał roszad, wprowadzając Thomasa Santosa, Fabio Ronaldo, Michała Króla, Renata Dadashova oraz Herve Matthysa. Spotkanie obserwowało 9101 widzów.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.