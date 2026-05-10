Hansi Flick w żałobie. Tragiczna wiadomość tuż przed meczem Barcelony z Realem

Wiadomość o śmierci ojca trenera Barcelony jako pierwsi przekazali dziennikarze Alfredo Martinez oraz Gerard Romero tuż przed niedzielnym meczem FC Barcelona - Real Madryt. Klub ze stolicy Katalonii potwierdził te przygnębiające informacje, publikując oświadczenie w mediach społecznościowych, w którym wyraził wsparcie dla swojego szkoleniowca.

"FC Barcelona oraz cała rodzina Blaugrany pragną złożyć Hansiemu Flickowi kondolencje z powodu śmierci jego ojca" - przekazano.

Nie żyje ojciec Hansiego Flicka. Niemiec zasiądzie na ławce podczas El Clasico

Smutna informacja dotarła do Hansiego Flicka kilkanaście godzin przed rozpoczęciem hitowego starcia z Realem Madryt. Choć Niemiec przeżywa osobisty dramat, zdecydował, że poprowadzi drużynę z ławki trenerskiej w zaplanowanym na 21:00 meczu na Spotify Camp Nou. Zdaniem hiszpańskiego dziennika "Sport", potwierdza to niezwykły profesjonalizm szkoleniowca.

"Dzielimy jego smutek i jesteśmy z nim w tym niezwykle trudnym dla niego i jego rodziny czasie"

— głosi także komunikat "Dumy Katalonii". Piłkarze Barcelony, którzy znajdowali się w hotelu Torre Melina, wyrazili pełne wsparcie dla swojego trenera. Gest solidarności napłynął również ze strony odwiecznego rywala, Realu Madryt, który przekazał oficjalne kondolencje dla niemieckiego szkoleniowca.

"Real Madryt CF, jego prezes i zarząd wyrażają głęboki żal z powodu śmierci ojca Hansiego Flicka, trenera FC Barcelony. Real pragnie złożyć kondolencje i wyrazy współczucia jego rodzinie i wszystkim bliskim. Spoczywaj w pokoju" - zwrócił się do Barcelony stołeczny klub w opublikowanym oświadczeniu.

