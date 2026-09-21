Pobicie w Tarnobrzegu. Trzech mężczyzn zaatakowało 41-latka przy barze

Atak przed barem w Tarnobrzegu

W połowie września 2026 roku policjanci z Tarnobrzega zostali skierowani w okolicę jednego z barów, gdzie według zgłoszenia miało dojść do pobicia mężczyzny. Funkcjonariusze ustalili na miejscu, że przed lokalem doszło do nieporozumienia między dwoma mężczyznami, które następnie przerodziło się w szarpaninę. W trakcie tego zajścia do agresora dołączyło dwóch znajomych, którzy wspólnie z nim zaatakowali 41-latka. Napastnicy uderzali pokrzywdzonego po całym ciele oraz go kopali.

Zatrzymanie sprawców pobicia przez policję

Podczas interwencji mundurowi zastali na miejscu 32-letniego uczestnika zdarzenia, który znajdował się pod wpływem alkoholu i został zatrzymany. Z policyjnych ustaleń wynikało, że w pobiciu brało udział łącznie trzech mężczyzn, jednak dwaj z nich odeszli z miejsca przed przyjazdem patrolu. Zebrany materiał dowodowy oraz prowadzone czynności pozwoliły funkcjonariuszom na ustalenie tożsamości pozostałych sprawców. Okazali się nimi mężczyźni w wieku 56 oraz 57 lat, którzy zostali zatrzymani kolejnego dnia.

Obrażenia 41-latka i zarzuty dla napastników

Poszkodowany mieszkaniec powiatu tarnobrzeskiego w wyniku zdarzenia trafił do szpitala. Doznał on obrażeń powodujących rozstrój zdrowia i naruszenie czynności narządów ciała na okres powyżej 7 dni. Z ustaleń wynika również, że 41-latek został narażony na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub powstania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Cała trójka zatrzymanych usłyszała zarzut pobicia działając wspólnie i w porozumieniu, za co grozi im kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl