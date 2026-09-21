Pożar w Skwierzynie. Policjanci ewakuowali pięć osób z budynku

Nocna interwencja policji przy pożarze w Skwierzynie

Dyżurny z jednostki w Międzyrzeczu otrzymał zgłoszenie o pożarze budynku wielorodzinnego w niedzielę, 20 września 2026 roku w godzinach nocnych. Na miejsce natychmiast skierowano patrol, w skład którego wchodzili sierżant Ewelina Spiralska oraz starszy posterunkowy Kamil Boryczka. Funkcjonariusze po przyjeździe zauważyli ogień wydobywający się spod dachu i zdecydowali się wejść do środka jeszcze przed przybyciem straży pożarnej. Mundurowi wyprowadzili z zagrożonego obiektu 5 osób, pomagając im bezpiecznie opuścić budynek.

Straż pożarna ugasiła ogień w budynku wielorodzinnym

Po ewakuacji mieszkańców na miejscu pojawiły się zastępy Państwowej Straży Pożarnej, które przystąpiły do akcji gaśniczej. Służby podjęły działania mające na celu opanowanie pożaru oraz zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim osobom znajdującym się w rejonie zdarzenia. Policjanci podczas interwencji działali z narażeniem własnego bezpieczeństwa, starając się dotrzeć do każdego, kto mógł potrzebować pomocy. Ich zdecydowana postawa pozwoliła zapobiec ewentualnej tragedii i jest przykładem realizacji działań w obronie życia oraz zdrowia innych osób.

Gotowość funkcjonariuszy do niesienia pomocy

Zdarzenie to pokazuje, jak duże znaczenie w sytuacjach zagrożenia ma czas reakcji oraz gotowość służb do podejmowania szybkich działań. Policjanci biorący udział w akcji weszli do budynku w obliczu bezpośredniego zagrożenia, aby upewnić się, że nikt nie został w środku. Sytuacja ta przypomina, że służba w Policji polega nie tylko na reagowaniu na łamanie prawa, ale przede wszystkim na pomocy drugiemu człowiekowi w niebezpiecznych okolicznościach.

Źródło: Policja.pl