Znęcanie się nad zwierzętami w Kłodzku. Cztery osoby oskarżone o nielegalny transport cieląt

Śmierć cieląt po transporcie do gospodarstwa w powiecie kłodzkim

Sprawa miała swój początek zimą na przełomie 2025 i 2026 roku, kiedy do Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku zgłosiła się właścicielka gospodarstwa. Poinformowała ona funkcjonariuszy o złym stanie zakupionych zwierząt, które były skrajnie osłabione. Cielęta padły w krótkim czasie po zakończeniu transportu do nowego miejsca. Policjanci z Kłodzka natychmiast podjęli działania mające na celu szczegółowe wyjaśnienie wszystkich okoliczności tego zdarzenia.

Półroczne dochodzenie i zarzuty dla czterech osób

Przez blisko sześć miesięcy funkcjonariusze prowadzili wielowątkowe postępowanie, podczas którego analizowali zgromadzoną dokumentację i zabezpieczali materiał dowodowy. Mundurowi weryfikowali informacje uzyskane w toku tak zwanego białego wywiadu oraz ustalali osoby odpowiedzialne za sprzedaż i przewóz zwierząt. W ramach śledztwa prowadzono również współpracę z właściwymi służbami weterynaryjnymi. Efektem pracy śledczych było przedstawienie zarzutów dotyczących znęcania się nad zwierzętami kierowcy odpowiedzialnemu za transport oraz trzem producentom, którzy przekazali do przewozu zwierzęta niespełniające wymogów prawnych.

Naruszenie przepisów o ochronie zwierząt i konsekwencje prawne

Z policyjnych ustaleń wynika, że cielęta w wieku do 10 dni od urodzenia były transportowane do gospodarstwa oddalonego o ponad 600 kilometrów. Takie działanie naraziło zwierzęta na zbędny stres oraz cierpienie, co doprowadziło do śmierci pięciu cieląt po dotarciu do miejsca docelowego. Funkcjonariusze zgromadzili materiał dowodowy, który pozwolił na skierowanie aktu oskarżenia do Sądu Rejonowego w Kłodzku. Za przestępstwo znęcania się nad zwierzętami grozi obecnie kara pozbawienia wolności do 3 lat. Policja przypomina, że dobrostan zwierząt jest obowiązkiem każdego uczestnika procesu ich hodowli, sprzedaży i transportu.

Źródło: Policja.pl