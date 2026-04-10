Półfinalista „The Voice of Poland” z nowym singlem! Będzie hit na miarę Nykiel i Wieniawy?

Filip Mettler z "The Voice of Poland" prezentuje nową odsłownę

Filip Mettler – półfinalista ostatniej edycji „The Voice of Poland” – wraca z nowym utworem i otwiera nowy rozdział swojej muzycznej drogi.

Wokalista biorąc udział w "The Voice" powrócił na scenę muzyczną po niemal 10-letniej przerwie spowodowanej walką z chorobą. Filip Mettler przeszedł operację bariatryczną, która pomogła mu wrócić do zdrowia i występów - wcześniej, przed zabiegiem, wycofał się z występów na scenie ze względu na... wstyd. Dziś trudno w to uwierzyć, ale jeszcze w grudniu 2024 wokalista ważył 130 kilo.

- Trudno to było pokonać, bo to jest bardzo złożona choroba. I o tym też chciałem mówić - że otyłość to choroba, którą się leczy. Dlatego podjąłem decyzję o leczeniu i w grudniu zeszłego roku poddałem się operacji bariatrycznej, czyli operacji zmniejszenia żołądka, która pomogła mi schudnąć równe 60 kilogramów

- mogliśmy usłyszeć w "The Voice of Poland".

„Peany” Filipa Mettlera to deklaracja: nie poddam się.

„Peany” to jeden z najbardziej osobistych utworów Filipa Mettlera. Piosenka powstała jako emocjonalna odpowiedź na doświadczenia wokalisty. To utwór o odzyskiwaniu siły. O momencie, w którym przestajesz wierzyć w cudze fałszywe słowa, manipulacje i „peany”, które okazują się tylko pustym kurzem. Zamiast nich pojawia się świadomość, odporność i wewnętrzna determinacja, by iść dalej własną drogą. „Peany” są muzycznym manifestem niezależności – opowieścią o tym, że nawet jeśli ktoś próbował odebrać Ci marzenia, nie musi mu się to udać. To historia o podnoszeniu się po ciosach, rozpoznawaniu fałszu i budowaniu własnej siły.

Brzmieniowo singiel oscyluje wokół nowoczesnego popu alternatywnego z elementami soulu i rockowej ekspresji z wyrazistym groove’em, emocjonalnym wokalem i napięciem budowanym między surowością, a melodyjnością.

„Peany” to nie tylko piosenka. To deklaracja: nie poddam się.

Kaeyra - On Air Music Awards 2026