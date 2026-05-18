Posadź w ogrodzie po 15 maja. Nie tylko efektownie ozdobi rabaty, ale również odstraszy ślimaki

Zmagasz się ze ślimakami pustoszącymi twój ogród? Jest prosty i piękny sposób, by raz na zawsze się ich pozbyć.

Kluczem są te piękne, kolorowe kwiaty, które nie tylko ozdobią rabaty, ale skutecznie odstraszą szkodniki.

Te niewymagające rośliny, cenione za intensywny zapach, pomogą ochronić warzywa i przyciągną pożyteczne owady.

Kiedy wiosenne przymrozki w końcu ustępują, a słońce coraz śmielej ogrzewa ziemię, nadchodzi idealny moment, by pomyśleć o jednej z najbardziej wszechstronnych i urokliwych roślin ogrodowych - nasturcji. Te wdzięczne pnącza, o słonecznych barwach i charakterystycznych, okrągłych liściach, są nie tylko piękną ozdobą, ale także niezwykle pożytecznym sojusznikiem każdego ogrodnika. Nasturcje to rośliny ciepłolubne, bardzo wrażliwe na niskie temperatury. Dlatego z ich sadzeniem lub wysiewem do gruntu należy poczekać aż minie ryzyko wiosennych przymrozków, czyli tradycyjnie po 15 maja, po tzw. "zimnych ogrodnikach". Wtedy możemy być pewni, że młode siewki bezpiecznie się rozwiną i zaczną szybko rosnąć.

Posadź w ogrodzie, a ślimaki będą go omijać szerokim łukiem

Nasturcje to jedne z najpopularniejszych roślin ogrodowych, które zachwycają intensywnymi kolorami kwiatów i łatwością uprawy. Ich pomarańczowe, żółte i czerwone kwiaty pięknie ozdabiają rabaty, balkony oraz altany przez całe lato. To rośliny wyjątkowo odporne i niewymagające, dlatego chętnie wybierają je zarówno doświadczeni ogrodnicy, jak i początkujący miłośnicy przydomowej roślinności. Warto mieć nasturcje w ogrodzie nie tylko ze względu na ich dekoracyjny wygląd. Rośliny te są znane także z tego, że pomagają odstraszać ślimaki. Ich intensywny zapach działa na szkodniki zniechęcająco, dzięki czemu mogą stanowić naturalną ochronę dla warzyw i innych kwiatów rosnących w pobliżu. Wielu ogrodników sadzi nasturcje właśnie obok grządek z sałatą, truskawkami czy kapustą.

Dodatkową zaletą nasturcji jest to, że przyciągają pszczoły i motyle, wspierając tym samym ogrodowy ekosystem. Są także roślinami jadalnymi - ich kwiaty i liście można dodawać do sałatek jako aromatyczny dodatek o lekko pikantnym smaku.

Nasturcje to więc nie tylko piękna ozdoba ogrodu, ale także naturalny sposób na ochronę roślin przed ślimakami i wsparcie pożytecznych owadów.

