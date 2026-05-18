Lamine Yamal żegna Roberta Lewandowskiego jednym słowem. W sieci krążą fałszywe cytaty

Relacje Lamine'a Yamala z Robertem Lewandowskim

Współpraca kapitana reprezentacji Polski z utalentowanym Hiszpanem od dawna budziła ogromne zainteresowanie mediów. Dziennikarze wielokrotnie wytykali sytuacje, w których nastolatek ignorował obecność Polaka w polu karnym, stawiając na indywidualne wykończenie akcji ofensywnych. Sympatycy "Dumy Katalonii" doskonale kojarzą również liczne reprymendy, jakimi doświadczony napastnik częstował wchodzącego do pierwszej drużyny młodego zawodnika.

Lamine Yamal | Instagram story with Lewandowski “Leyenda”. pic.twitter.com/rppbquqKlV— Lamine Yamal IG (@LamineYamalIG) May 18, 2026

Krótkie pożegnanie z Lewandowskim po czterech latach

Polski snajper opuszcza szeregi katalońskiego klubu po czterech latach wspólnych występów. Do szerokiego grona osób dziękujących mu za grę dołączył właśnie utalentowany skrzydłowy. Na swoim oficjalnym profilu na Instagramie Yamal udostępnił zwięzły materiał wideo ukazujący, jak Lewandowski dziękuje fanom na trybunach. Całą relację skwitował zaledwie jednym wyrazem: „legenda”.

Zmyślone cytaty Yamala zalewają internet

Taka krótka puenta bez wątpienia zadowoli każdego sympatyka zespołu z Katalonii. Należy zaznaczyć, że w przestrzeni wirtualnej zaczęły masowo pojawiać się rozbudowane historie rzekomo autorstwa nastolatka, w których opisuje on szczegółowo swoją więź z Polakiem. Te niezweryfikowane opowieści traktują o rzekomym wsparciu podczas sesji treningowych, wspólnych meczach oraz wielkiej tęsknocie za starszym kolegą, ale ich wiarygodności nigdy nie potwierdzono. Jedynym prawdziwym komentarzem pozostaje oficjalny wpis na instagramowym koncie młodego gracza.

Ogromne sukcesy polskiego napastnika na Camp Nou

Okres spędzony w barwach Barcelony przyniósł polskiemu zawodnikowi niezwykle pokaźny dorobek pucharowy. Napastnik trzykrotnie sięgnął po tytuł mistrza Hiszpanii, wywalczył trzy Superpuchary oraz Puchar Króla, notując łącznie aż 119 trafień. Ostatnim występem zawodnika na murawie Spotify Camp Nou było starcie z ekipą Betisu. Przed zespołem z Katalonii pozostaje jeszcze zaledwie jeden pojedynek zamykający sezon – finałowy mecz LaLiga z Valencią rozgrywany na obiekcie Mestalla.