Pogrzeb Magdaleny Majtyki. Takiego pożegnania jeszcze nie było! Znamy szczegóły

Nagła śmierć Magdaleny Majtyki była szokiem dla jej rodziny, przyjaciół i widzów, którzy znali ją z desek teatru i popularnych seriali. Już wkrótce aktorka zostanie pożegnana podczas wyjątkowej uroczystości. Znamy szczegóły dotyczące jej ostatniej drogi.

Kiedy i gdzie odbędzie się pogrzeb Magdaleny Majtyki?

Ostatnie pożegnanie aktorki zaplanowano na wtorek, 17 marca 2026 roku. Ceremonia rozpocznie się punktualnie o godzinie 12:00 na Cmentarzu Grabiszyńskim we Wrocławiu i to właśnie tam spocznie ciało artystki. Jak nieoficjalnie dowiedziało się radio VOX FM, pogrzeb Magdaleny Majtyki będzie miał charakter świecki. Bliscy aktorki zdecydowali się na uroczystość, która ma być hołdem dla jej artystycznej duszy. Zamiast tradycyjnej mszy, zaplanowano specjalne występy, w których udział wezmą aktorzy z wrocławskiego Teatru Capitol. To symboliczny gest, ponieważ Magdalena Majtyka przez wiele lat była związana z tą sceną. Dodatkowo rodzina zmarłej aktorki wystosowała jeszcze jedną prośbę, która wywołała ogromne poruszenie: - Rodzina poprosiła o pożegnanie w tej konkretnej kaplicy. Bardzo im na tym zależało - powiedział VOX FM jeden z pracowników cmentarza.

Szokujące okoliczności śmierci Magdaleny Majtyki

Przypomnijmy, że poszukiwania 41-letniej aktorki trwały kilka dni. Niestety, finał okazał się tragiczny. Jak informowały służby, ciało znaleziono 6 marca na terenie Biskupic Oławskich, miejscowości położonej pod Wrocławiem. Informację o śmierci potwierdziła policja.

Z przykrością potwierdzamy tragiczną informację, że zaginiona 41-letnia Magdalena Majtyka nie żyje. Ciało kobiety zostało odnalezione dzisiaj na terenie Biskupic Oławskich

– mówiła 17 marca asp. szt. Anna Nicer z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Sprawą tajemniczej śmierci aktorki zajmuje się prokuratura, która wyjaśnia dokładne okoliczności tragedii.

