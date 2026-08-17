Pogrzeb Igi Cembrzyńskiej. Gwiazdy pożegnały wybitną aktorkę w Warszawie

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Iga Cembrzyńska spoczęła obok męża. Ostatnie pożegnanie na Powązkach
Stolica pożegnała dziś wybitną twórczynię. W poniedziałek, 17 sierpnia, odbył się pogrzeb Igi Cembrzyńskiej, znanej z działalności aktorskiej, reżyserskiej, scenariuszowej i producenckiej. W Kościele Środowisk Twórczych przy warszawskim Placu Teatralnym zebrały się znane osobistości związane z filmem, teatrem i sztuką, by oddać hołd artystce. Po nabożeństwie kondukt wyruszył na Powązki Wojskowe, gdzie zmarła znalazła miejsce spoczynku w rodzinnym grobowcu, w którym pochowany jest jej mąż Andrzej Kondratiuk oraz jego brat Janusz.
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Tłum gwiazd na pogrzebie Igi Cembrzyńskiej
Ceremonia pogrzebowa Cembrzyńskiej miała bardzo wzniosły przebieg. Twórczyni przez wiele dekad błyszczała w polskim kinie i na deskach teatrów, a jej wkład w rozwój krajowej sztuki jest nieoceniony.
Tego dnia w Warszawie pojawili się wszyscy pragnący oddać cześć artystce, w tym wiele znanych osobistości, takich jak Maja Komorowska. Przedstawiciele świata sztuki zjawili się masowo, aby po raz ostatni pokłonić się gwieździe, która przez długi czas zachwycała widzów swoim kunsztem i niepowtarzalnym charakterem.
Uroczystość rozpoczęła się o 11:00 w Kościele Środowisk Twórczych na Placu Teatralnym. Tam rodzina, przyjaciele oraz delegacje kulturalne wspominali zmarłą. Przed wejściem do kościoła gromadzili się kolejni żałobnicy w widocznym nastroju skupienia i smutku. Dla ogromnej liczby zgromadzonych był to definitywny koniec spotkań z Igą Cembrzyńską, aktywną zawodowo przez dziesięciolecia.
Kiedy nabożeństwo dobiegło końca, żałobnicy udali się na cmentarz wojskowy na Powązkach, aby złożyć ciało aktorki w rodzinnym grobowcu, dzielonym z mężem Andrzejem Kondratiukiem i szwagrem Januszem.
Taki wybór lokalizacji ma ogromne znaczenie dla bliskich. Cembrzyńska wraz z Andrzejem Kondratiukiem byli uważani za jedną z najbardziej rozpoznawalnych par w polskiej kinematografii. Ich wspólne losy splatały się nierozerwalnie w przestrzeni prywatnej, jak i podczas realizacji projektów artystycznych.
Przed pogrzebem krewni zmarłej skierowali prośbę do osób pragnących uczcić jej pamięć. Zwrócili się z apelem, by zamiast przynoszenia wiązanek kwiatowych wesprzeć Puckie Hospicjum pw. Ojca Pio, którego inicjatorem był ksiądz Jan Kaczkowski, i wpłacić darowiznę na jego konto. Inicjatywa ta nadała pożegnaniu Cembrzyńskiej dodatkowy, symboliczny sens, promując pomoc potrzebującym ponad tradycyjne dary kwiatowe.
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