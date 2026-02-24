Woliński został ojcem, gdy miał 19 lat! Takie ma dziś relacje z córką

Dawid Woliński od lat robi karierę w świecie mody, a sukcesy i doświadczenie w branży doprowadziły go do objęcia posady jurora we flagowym formacie stacji TVN "Top Model", z którym związany jest od pierwszego odcinka. Życie prywatne projektanta pozostaje jednak owiane tajemnicą. Woliński niewiele mówi na temat rodziny czy związków. Nie jest jednak żadną tajemnicą, że ma już dziecko. Jego córka Oliwia przyszła na świat w 1996 roku, gdy miał on zaledwie 19 lat.

Dawid Woliński ma córkę

Jakie relacje łączą Wolińskiego z jego 30-letnią córką? Projektant pojawił się w podcaście Pudelka, w którym opowiedział o doświadczeniu bycia ojcem. Juror "Top Model" nie ukrywał, że objęcie tej ważnej roli w tak młodym wieku kosztowało go sporo nerwów. Mógł on jednak liczyć na ogromne wsparcie ze strony swoich rodziców oraz rodziców jego partnerki. Dla Wolińskiego najważniejsze było, by jego córka wyrosła na niezależną kobietę.

Woliński o córce

Woliński wielokrotnie mówił z dumą, że córka odziedziczyła po nim artystyczne zacięcie. W rozmowie z Pudelkiem cofnął się wspomnieniami do czasu, gdy w wieku 19 lat został ojcem. Jak wyznał, było to stresujące doświadczenie, jednak dzięki pomocy rodziców, wszystko przebiegło pozytywnie.

Był stres, bo nie umiałem sobie tego wyobrazić, bo miałem 19 lat i dzisiaj widzę, że to nie jest jakiś ewenement. Wtedy był to ewenement, jak wiele rzeczy. To wsparcie dało mi takie poczucie bezpieczeństwa: jak nie my, czyli ja i moja partnerka, to nasi rodzice będą wiedzieli, co zrobić, bo nas wychowywali - powiedział.

Projektant po raz kolejny podkreślił, że jego pociecha jest bardzo niezależna. Tę cechę właśnie chciał w niej zaszczepić od najmłodszych lat.

Żeby zawsze starała się być niezależna. To jest taka cecha, którą każdemu polecam, bo jest to coś, co wnosi do życia najwięcej wolności. Niezależność. Dla mnie na pewno - dodał.