Helena Englert w „Tańcu z Gwiazdami 19”. Niedawno zadebiutowała na Open’erze, teraz czeka ją zupełnie nowe wyzwanie

Nie tylko córka znanych aktorów. Helena Englert od lat pracuje na własne nazwisko

Helena Englert od dzieciństwa była blisko świata filmu i teatru. Nic dziwnego – jest córką Jana Englerta i Beaty Ścibakówny. Sama jednak bardzo szybko zaczęła budować własną pozycję w branży.

Na ekranie pojawiła się już jako małe dziecko, a później widzowie mogli oglądać ją między innymi w „Barwach szczęścia”, „Wojennych dziewczynach”, „Znakach”, „#BringBackAlice”, „Pokusie” czy „Ślebodzie”. Aktorstwo studiowała także w prestiżowej Tisch School of the Arts na Uniwersytecie Nowojorskim, a później kontynuowała naukę w warszawskiej Akademii Teatralnej.

Englert nigdy nie ukrywała przy tym, że nazwisko może otwierać pewne drzwi. W wywiadach potrafiła z dużym dystansem odnosić się nawet do zarzutów o nepotyzm. Zamiast jednak odcinać się od znanej rodziny, konsekwentnie próbuje pokazywać, że ma własny pomysł na karierę.

Z planu filmowego na Open’era. Helena Englert została Helą

W ostatnim czasie aktorstwo przestało być jedynym zawodowym kierunkiem Heleny Englert. Pod pseudonimem Hela zaczęła publikować własną muzykę i coraz wyraźniej zaznaczać swoją obecność również jako wokalistka. Latem 2026 roku zrobiło się o niej szczególnie głośno. Englert wystąpiła na Open’er Festival, gdzie zaprezentowała zarówno opublikowane już utwory, jak i materiał przygotowywany z myślą o debiutanckiej płycie. Był to jej pierwszy koncert w karierze i od razu odbył się na jednym z największych festiwali muzycznych w Polsce.

Muzyka jest obecnie dla niej czymś znacznie więcej niż dodatkowym projektem. Sama Englert przyznała przed rozpoczęciem „Tańca z Gwiazdami”, że zależy jej na tym, aby jak najwięcej osób dowiedziało się o jej nowej pasji. Popularny program Polsatu może więc być dla niej nie tylko taneczną przygodą, ale również okazją do pokazania publiczności zupełnie innej strony swojej osobowości.

29

Helena Englert w „Tańcu z Gwiazdami”. Z kim zatańczy?

W 19. edycji „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami” Helena Englert wystąpi z numerem 4. Jej partnerem został Roman Osadchiy. Tancerz pochodzi z Ukrainy i swoją przygodę z tańcem rozpoczął już jako czterolatek. Po latach treningów przeniósł się do Polski i dziś pracuje w Warszawie jako choreograf oraz instruktor. Jego specjalnością są przede wszystkim tańce latynoamerykańskie.

To może być bardzo ciekawe połączenie. Englert ma spore doświadczenie sceniczne, wyrazisty charakter i nie boi się zwracać na siebie uwagi. Osadchiy będzie musiał natomiast przełożyć jej naturalną ekspresję na technikę i precyzję wymagane na parkiecie.

Dlaczego Helena Englert zdecydowała się na „Taniec z Gwiazdami”?

Aktorka przyznała, że do udziału w programie była namawiana już wcześniej. Tym razem uznała jednak, że jest to odpowiedni moment. Z jednej strony traktuje udział w show jako przygodę i możliwość nauczenia się czegoś zupełnie nowego, z drugiej doskonale zdaje sobie sprawę z ogromnej popularności programu. Englert nie ukrywała również, że liczy na to, iż dzięki „Tańcowi z Gwiazdami” więcej osób zainteresuje się jej muzyką. W jej przypadku walka o Kryształową Kulę ma więc jeszcze jeden wymiar – może stać się kolejnym etapem budowania Heli jako osobnej, muzycznej marki. Czy aktorskie doświadczenie, muzykalność i sceniczna pewność siebie dadzą jej przewagę nad konkurencją? Odpowiedź poznamy już na parkiecie.

Kiedy oglądać Helenę Englert w „Tańcu z Gwiazdami 19”?

edycja „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami” rozpocznie się 6 września 2026 roku w Polsacie. W rywalizacji zobaczymy 12 par, które będą walczyć o Kryształową Kulę oraz głosy widzów. Helena Englert i Roman Osadchiy wystąpią jako para numer 4. Dla aktorki i wokalistki będzie to kolejne duże wyzwanie w wyjątkowo intensywnym zawodowo roku.