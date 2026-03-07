PŚ w skokach w Lahti. Czy Polacy zaskoczyli?

Występ Polaków w Lahti: Tomasiak w czołówce

Kacper Tomasiak zaprezentował się z bardzo dobrej strony podczas konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w Lahti. Jego skoki na odległość 123,5 metra w pierwszej serii oraz 125,5 metra w drugiej serii pozwoliły mu zgromadzić łączną notę 273,4 punktu. Ten wynik zapewnił mu wysokie dziesiąte miejsce w klasyfikacji końcowej, co jest znaczącym osiągnięciem dla młodego zawodnika.

Pozostali polscy skoczkowie również walczyli o punkty Pucharu Świata. Piotr Żyła uplasował się na 22. pozycji, uzyskując odległości 120,5 metra i 120 metrów, co przełożyło się na 252,3 punktu. Maciej Kot zakończył zawody na 28. miejscu z notą 244,7 punktu, po skokach na 122 metry i 117 metrów. Trzech Polaków zdobyło punkty w tym ważnym konkursie.

Kto awansował do serii finałowej?

Do drugiej serii konkursu w Lahti nie udało się awansować wszystkim polskim reprezentantom. Kamil Stoch oddał skok na 116 metrów, gromadząc 121,3 punktu, co dało mu 34. miejsce i uniemożliwiło kontynuowanie rywalizacji. Tym samym doświadczony zawodnik znalazł się poza czołową trzydziestką, kończąc udział w konkursie już po pierwszej próbie.

Podobnie niestety zakończył się występ dla Dawida Kubackiego i Pawła Wąska. Dawid Kubacki skoczył 118 metrów, zdobywając 117,8 punktu, co dało mu 41. lokatę. Paweł Wąsek osiągnął 114 metrów i 111,6 punktu, zajmując 47. pozycję, co również nie wystarczyło do kwalifikacji do serii finałowej. Ta trójka opuściła rywalizację po pierwszej rundzie.

Niespodziewany triumf Tschofeniga w Lahti

Zwycięzcą sobotniego konkursu w Lahti został Austriak Daniel Tschofenig. Mimo że po pierwszej serii zajmował trzecie miejsce, jego doskonałe skoki w finałowej rundzie pozwoliły mu awansować na sam szczyt podium. Tschofenig w drugiej serii popisał się najdłuższym skokiem konkursu na 129,5 metra, a w pierwszej uzyskał 130,5 metra.

Łączna nota 299,4 punktu zapewniła Tschofenigowi triumf. Drugie miejsce zajął Słoweniec Domen Prevc, który już wcześniej zapewnił sobie Kryształową Kulę, oddając dwa skoki na 130 metrów i tracąc zaledwie 0,6 punktu do zwycięzcy. Japończyk Ryoyu Kobayashi, który prowadził po pierwszej serii z wynikiem 128,5 metra, spadł na trzecią pozycję, przegrywając z Tschofenigiem o 3,2 punktu po skoku na 126 metrów w finale.

Tuż za podium uplasował się Niemiec Philipp Raimund, który był triumfatorem piątkowego, jednoseryjnego konkursu. Jego stabilna forma z weekendu potwierdziła, że niemiecki skoczek jest w bardzo dobrej dyspozycji. Konkurs w Lahti dostarczył wielu emocjonujących momentów i zmiennych w czołówce, podkreślając nieprzewidywalność dyscypliny.

