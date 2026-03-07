Ekstraklasa: Korona Kielce triumfuje. Czy Bruk-Bet Termalica uniknie spadku?

Mecz Korona Kielce – Bruk-Bet Termalica

Spotkanie Korony Kielce z Bruk-Bet Termalica Nieciecza miało istotne znaczenie dla obu zespołów w kontekście ligowej tabeli. Kielczanie przystąpili do meczu z przewagą pięciu punktów nad strefą spadkową, natomiast goście zajmowali ostatnie miejsce. Trener Korony, w porównaniu do poprzedniego meczu z Motorem Lublin, wprowadził do składu trzech nowych zawodników: Slobodana Rubezicia, Martina Remacle i Pau Restę.

Szkoleniowiec Bruk-Betu, Marcin Brosz, dokonał pięciu zmian w wyjściowej jedenastce, wystawiając Gabriela Isika, Andrzeja Trubehę, Igora Strzałka, Ivana Durdova i Sergio Guerrero. Mecz rozpoczął się od ataków gospodarzy. Już po kilkudziesięciu sekundach Wiktor Długosz zagrał piłkę wzdłuż bramki, lecz żaden z piłkarzy Korony nie zdołał jej sięgnąć, co stanowiło pierwszą groźną sytuację.

Jakie bramki zadecydowały o wygranej Korony?

Z upływem czasu zespół z Niecieczy zaczął grać odważniej, generując największe zagrożenie po stałych fragmentach gry. W 14. minucie Mariusz Stępiński oddał strzał głową po dośrodkowaniu Tamara Svetlina, jednak słowacki bramkarz Adrian Chovan skutecznie obronił bramkę Bruk-Betu. Blisko trafienia był również Durdov w 21. minucie, lecz jego uderzenie minęło bramkę Xaviera Dziekońskiego. Trybuny ożywiły się w 39. minucie po rajdzie Svetlina i strzale Stępińskiego obok spojenia słupka z poprzeczką.

Tuż przed przerwą kibice gospodarzy mieli powód do radości, gdy w 43. minucie Marcel Pięczek zdobył pierwszą bramkę po rzucie rożnym wykonywanym przez Długosza. W 52. minucie Kostas Sotiriou podwyższył prowadzenie na 2:0, dobijając odbitą przez Chovana piłkę po strzale Rubezicia. Bruk-Bet odpowiedział w 58. minucie, kiedy Ivan Durdov strzelił kontaktowego gola po dośrodkowaniu Radu Boboca. Mimo usilnych prób, wynik nie uległ zmianie, a Korona wygrała na własnym stadionie po raz pierwszy od 27 września ubiegłego roku.

