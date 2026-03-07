Ekstraklasa koszykarzy. Górnik Zamek Książ Wałbrzych triumfuje, ale który zawodnik okazał się liderem?

Górnik Zamek Książ Wałbrzych zwycięża w Ekstraklasie

W ramach rozgrywek Ekstraklasy koszykarzy, zespół Górnika Zamek Książ Wałbrzych odniósł zwycięstwo nad Miastem Szkła Krosno, zamykając mecz ostatecznym wynikiem 90:74. Spotkanie charakteryzowało się dynamicznym przebiegiem, szczególnie w początkowych fragmentach gry. Pierwsza kwarta zakończyła się minimalną przewagą wałbrzyszan, którzy prowadzili 15:14.

Druga część meczu przyniosła zmianę lidera, kiedy to Miasto Szkła Krosno zdołało wygrać kwartę 26:25, obejmując prowadzenie do przerwy. Po powrocie na parkiet Górnik Zamek Książ Wałbrzych skutecznie odzyskał inicjatywę, notując w trzeciej kwarcie wynik 26:20. Decydująca okazała się czwarta kwarta, w której drużyna z Wałbrzycha zbudowała znaczną przewagę.

Kto najlepiej punktował w meczu Górnik – Miasto Szkła?

Najwyższą skutecznością w zespole Górnika Zamek Książ Wałbrzych wykazał się Lovell Cabbil Jr., zdobywca 21 punktów, który był kluczową postacią w ofensywie. Wspierał go Ryan Taylor, który dołożył 19 oczek, natomiast Avery Anderson III zanotował solidne 15 punktów. Łącznie dziesięciu zawodników Górnika zapisało się na liście strzelców, demonstrując siłę zespołową.

W drużynie Miasta Szkła Krosno wyróżnił się Jairus Hamilton, który zdobył 22 punkty, będąc najskuteczniejszym graczem meczu. Leemet Bockler również zaprezentował się z dobrej strony, notując 15 punktów, a Hubert Łałak przekroczył barierę dziesięciu punktów, dokładając 10 oczek. Pomimo indywidualnych osiągnięć, zespół z Krosna nie zdołał odwrócić losów spotkania.

