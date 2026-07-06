Kochana przez Polki sieć sklepów znika z Polski. Sąd ogłosił prawomocną upadłość znanej marki

Amerykańska marka Claire's, która przez lata zaopatrywała nastolatki w drobną biżuterię, zamyka swoje polskie oddziały ze względu na bankructwo.

Sąd zatwierdził upadłość przedsiębiorstwa mimo prób wdrożenia ambitnego planu naprawczego przez nowych inwestorów.

Bezpośrednią przyczyną ostatecznego upadku są wysokie globalne długi firmy oraz drastyczne zmiany w nawykach konsumentów.

Decyzja sądu ostatecznie pieczętuje los amerykańskiego giganta i otwiera drogę wierzycielom do dochodzenia swoich praw finansowych.

Początki i upadłość sklepu Claire's w Polsce. Złote czasy minęły

Amerykańska firma pojawiła się na naszym rodzimym rynku w 2010 roku i błyskawicznie zyskała ogromne uznanie wśród młodych konsumentek. Asortyment opierał się głównie na taniej biżuterii, kolorowych ozdobach do włosów oraz sztucznych paznokciach. Klienci odwiedzający stacjonarne salony mogli również skorzystać z drobnych usług kosmetycznych obejmujących profesjonalne przekłuwanie uszu. Choć przystępne ceny i barwne witryny przyciągały niegdyś tłumy nastolatek, marka nie zdołała przetrwać próby czasu i definitywnie opuszcza terytorium naszego państwa.

8

Przedstawiciele Sądu Rejonowego Poznań–Stare Miasto oficjalnie potwierdzili, że wyrok dotyczący bankructwa amerykańskiej spółki zyskał status prawomocnego. Postanowienie to otwiera wierzycielom drogę do formalnego zgłaszania wszelkich roszczeń finansowych. Jeszcze niedawno perspektywy marki wydawały się znacznie bardziej optymistyczne, ponieważ nowo pozyskani inwestorzy zamierzali wdrożyć szeroko zakrojone działania ratunkowe. Ich nadrzędnym celem była spłata lub restrukturyzacja potężnych zobowiązań sięgających około 12 milionów złotych. Zapowiadano regularne przywrócenie dostaw towarów do punktów stacjonarnych, modernizację sklepowych ekspozycji oraz uruchomienie 25 maja specjalnej platformy internetowej, jednak wszystkie te ambitne plany ostatecznie spaliły na panewce.

Problemy finansowe Claire's. Chińska konkurencja przejęła młodych klientów

Kłopoty opisywanej korporacji wykraczają daleko poza granice naszego kraju, ponieważ marka od dłuższego czasu globalnie zmaga się z potężnym balastem finansowym. Dodatkowym gwoździem do trumny okazała się rosnąca dominacja azjatyckich platform sprzedażowych oferujących niezwykle tanie produkty. Współcześni konsumenci całkowicie zmienili swoje przyzwyczajenia zakupowe i masowo przenieśli się do przestrzeni cyfrowej. Młodzi ludzie znacznie chętniej zamawiają sztuczną biżuterię bezpośrednio z Chin, przez co stacjonarne butiki amerykańskiego giganta przestały budzić jakiekolwiek zainteresowanie i straciły swoją pierwotną pozycję na rynku.