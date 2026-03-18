Paulina Gałązka szczerze o relacji z Michałem Bartkiewiczem. Tancerz pojawił się u jej boku

Paulina Gałązka w filmie "To się nie dzieje"

Film "To się nie dzieje" trafi do kin już 20 marca. Produkcja dotyka trudnych kwestii związanych z miłością, moralnymi dylematami i lojalnością. Głównym wątkiem jest historia ojca, którego codzienność wywraca się do góry nogami, gdy jego syn zostaje zamieszany w poważne przestępstwo.

W jednej z głównych ról będziemy mogli podziwiać Paulinę Gałązkę, która znów pokazuje ogromną wrażliwość aktorską. Postać, w którą się wciela, nadaje fabule głębię emocjonalną i odgrywa kluczową rolę w całej historii.

Na ekranie u boku aktorki zobaczymy m.in. Tomasza Schuchardta oraz debiutującego Borysa Otawę.

Michał Bartkiewicz u boku Pauliny Gałązki na uroczystej premierze

Podczas oficjalnej premiery nowego filmu Paulina Gałązka mogła liczyć na wyjątkowe wsparcie. Na wydarzeniu pojawił się Michał Bartkiewicz, jej partner z programu "Taniec z Gwiazdami". Obecność tancerza natychmiast przyciągnęła uwagę, a szczególnie widoczna była niezwykła swoboda, z jaką oboje czują się w swoim towarzystwie. Gołym okiem widać, że ich znajomość dawno przestała być jedynie relacją trenera z uczennicą, a przerodziła się w głęboką przyjaźń.

Paulina Gałązka o relacji z Michałem Bartkiewiczem: "Spędzamy razem sporo czasu"

Podczas rozmowy z "Super Expressem" Paulina Gałązka postanowiła zdradzić nieco szczegółów i wprost przyznała, że ich znajomość szybko przestała ograniczać się tylko do spraw zawodowych.

Z Michałem bardzo się polubiliśmy i ta relacja szybko wyszła poza salę treningową. Spędzamy razem sporo czasu, mamy podobne poczucie humoru i świetnie się rozumiemy. Tym bardziej było mi ogromnie miło zaprosić go na premierę mojego filmu

– wyznała aktorka w rozmowie z dziennikiem.

Wszystko wskazuje na to, że Paulina Gałązka trafiła w dziesiątkę – występ w "Tańcu z Gwiazdami" to dla niej nie tylko szansa na opanowanie skomplikowanych choreografii, ale przede wszystkim wspaniała okazja do zdobycia prawdziwego przyjaciela.