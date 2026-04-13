Paulina Gałązka płaci wysoką cenę za udział w "Tańcu z Gwiazdami". Aktorka otwarcie o życiu rodzinnym

Paulina Gałązka ujawnia kulisy programu. Cena za sukces jest ogromna

Popularny format taneczny kojarzy się telewidzom głównie z pięknymi kreacjami, blaskiem reflektorów i perfekcyjnie dopracowanymi choreografiami. Prawda o przygotowaniach jest jednak znacznie bardziej brutalna i wymaga od uczestników morderczych wyrzeczeń, co często umyka uwadze publiczności. Paulina Gałązka, walcząca o wygraną w aktualnej odsłonie hitowego show, postanowiła zdradzić, ile wysiłku kosztują ją codzienne zajęcia na sali prób. Artystka zdecydowała się na pełną szczerość, a jej bezpośrednia relacja zza kulis może wprawić w osłupienie nawet najwierniejszych sympatyków telewizyjnej produkcji.

Życie prywatne Pauliny Gałązki w cieniu "Tańca z Gwiazdami"

Gwiazda nie ukrywa, że mordercze treningi do telewizyjnego formatu całkowicie zdominowały jej codzienny harmonogram dnia. Z jej bezpośredniej relacji wynika, że wyzwania zawodowe rozpoczynają się we wczesnych godzinach porannych, a kończą się głęboką nocą, nakładając na nią ciągle nowe obowiązki do wykonania.

No właściwie to tak... wychodzę z domu o godzinie 7.00. Jak nie daj Boże mam spektakl jeszcze w teatrze, czy jakiś casting, czy jakąś próbę, to wracam do domu o 22.00. Także rzeczywiście w tym domu praktycznie wcale mnie nie ma. Jest to bardzo wysiłkowe zadanie, bardzo... - mówi nam Paulina Gałązka.

Wynika z tego jasno, że na pielęgnowanie relacji domowych brakuje już po prostu wolnych godzin w dobie. Artystka wprost przyznaje w rozmowie, że najbliżsi musieli ustąpić miejsca zawodowym obowiązkom, co z pewnością nie było dla niej łatwym wyborem. Występy przed kamerami to bowiem nie tylko skrajne obciążenie dla organizmu, ale też potężny stres i ciągła walka z konkurencją, co błyskawicznie drenuje psychikę uczestników. Mimo życia w ciągłym biegu i pod stałym obstrzałem jurorów, aktorka próbuje łapać oddech i nie zatracić się całkowicie w telewizyjnej machinie. W tych kryzysowych momentach kluczowa okazuje się więź z jej tanecznym partnerem, który pomaga jej utrzymać pion. To wspólne pokonywanie barier pozwala aktorce kontynuować ten wyczerpujący maraton bez chwil załamania.

Na pewno radzę sobie z tym, że mamy z Michałem [przyp.red. Bartkiewiczem] bardzo fajną relację, że się tak nawzajem wspieramy, że staramy się być też dla siebie nawzajem wsparciem, największym! - mówi "Super Expressowi" Paulina.