Posłowie zwracają uwagę, że komendy wojewódzkie Policji w różny sposób interpretują te same przepisy dotyczące pozwoleń na broń.

Interpelacja dotyczy pozwoleń na broń do celów kolekcjonerskich i pamiątkowych, a jej celem jest ustalenie faktycznej skali zjawiska.

Parlamentarzyści domagają się szczegółowych danych z lat 2011-2026, które mogą stać się podstawą do zmian w prawie.

Te same przepisy, ale różne interpretacje. Posłowie wskazują na problem w komendach

W interpelacji złożonej przez posłów Konfederacji: Krzysztofa Tuduja, Michała Wawera, Witolda Tumanowicza, Bartłomieja Pejo i Ryszarda Wilka podkreślono, że przepisy dotyczące wydawania pozwoleń na broń powinny być jasne i stosowane w ten sam sposób w całej Polsce. Parlamentarzyści, powołując się na głosy środowisk kolekcjonerskich, uważają, że w praktyce tak nie jest. Według nich różne wydziały postępowań administracyjnych w komendach wojewódzkich Policji stosują odmienne praktyki.

Zdaniem autorów pisma taka sytuacja prowadzi do niepewności prawnej. Obywatel ubiegający się o pozwolenie na broń do celów kolekcjonerskich lub pamiątkowych może spotkać się z inną decyzją w zależności od tego, w którym województwie składa wniosek, mimo że obowiązujące przepisy są identyczne dla całego kraju.

Ile zgód, a ile odmów? Parlamentarzyści żądają konkretnych statystyk

Aby dokładnie zbadać skalę problemu, posłowie zwrócili się do resortu z prośbą o przedstawienie szczegółowych danych. Chcą poznać liczbę wydanych zgód oraz odmów na pozwolenie na broń do celów kolekcjonerskich w latach 2011-2026. Kluczowe jest dla nich, aby statystyki zostały przedstawione z podziałem na wszystkie województwa.

Analogiczne pytania dotyczą pozwoleń na broń do celów pamiątkowych. Posłowie oczekują precyzyjnych danych liczbowych, które pozwolą na porównanie, jak często w poszczególnych regionach Polski zapadały decyzje pozytywne, a jak często negatywne. Zebrane informacje mają posłużyć jako materiał dowodowy w dalszych pracach nad ewentualnymi zmianami legislacyjnymi.

Skąd biorą się różnice w decyzjach? Posłowie pytają ministra o przyczyny

Interpelacja nie kończy się na prośbie o dane statystyczne. Posłowie skierowali do ministra spraw wewnętrznych i administracji bezpośrednie pytanie o źródło problemu. Chcą wiedzieć, jaka, zdaniem resortu, jest przyczyna „różnego stosowania tych samych przepisów w różnych miejscach w Polsce”.

Jak zaznaczają autorzy pisma, celem ich działań jest nie tylko diagnoza sytuacji, ale również możliwość zaproponowania konkretnych rozwiązań. Odpowiedź ministra może stać się punktem wyjścia do podjęcia „stosownych działań legislacyjnych czy praktycznych”, które miałyby na celu ujednolicenie procedur w całym kraju.

W swojej interpelacji posłowie domagają się od ministra spraw wewnętrznych i administracji szczegółowych statystyk dotyczących pozwoleń na broń kolekcjonerską i pamiątkową z ostatnich kilkunastu lat.