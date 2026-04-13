Majówka 2026 - jak wypada? Ile jest wolnego i kiedy wziąć urlop, aby cieszyć się dodatkowymi dniami wolnymi?

Majówka to wyczekiwany czas odpoczynku, lecz w 2026 roku wypada mniej korzystnie.

1 i 3 maja, choć ustawowo wolne, wypadają odpowiednio w piątek i niedzielę.

Sprawdź, jak zaplanować urlop, by cieszyć się aż dziewięcioma dniami wolnego!

Niedawno cieszyliśmy się wolnym z racji Wielkanocy, a za rogiem już kolejne dodatkowe dni wolne od pracy. Mowa oczywiście o majówce, która każdego roku daje nam Dwa dni ustawowo wolne od pracy - 1 maja (Święto Pracy) i 3 maja (Święto Konstytucji 3 Maja) - stwarzają idealną okazję do zaplanowania dłuższego weekendu, a przy odrobinie sprytu, nawet dość długiego urlopu.

Jak wypada majówka 2026?

Jednak w 2026 roku majówka nie zapowiada się szczególnie korzystnie dla wszystkich spragnionych długiego wolnego, gdyż tak naprawdę otrzymamy jedynie jeden dzień wolny:

1 maja (piątek) - Święto Pracy (dzień wolny)

- Święto Pracy (dzień wolny) 2 maja (sobota) - Dzień Flagi (dzień roboczy, ale weekend)

- Dzień Flagi (dzień roboczy, ale weekend) 3 maja (niedziela) - Święto Konstytucji 3 Maja (dzień wolny, ale weekend)

Jak widać, 1 maja w 2026 roku wypada w piątek, a 3 maja w niedzielę. Oznacza to, że już bez brania dodatkowego urlopu, możemy cieszyć się trzydniowym długim weekendem (od piątku do niedzieli). To świetna wiadomość dla tych, którzy nie mogą pozwolić sobie na dłuższy wyjazd, ale chcą wykorzystać ten czas na krótki reset.

Jak najlepiej zaplanować urlop na majówkę 2026?

Majówka 2026 to doskonała okazja, by naładować baterie i cieszyć się pięknem wczesnej wiosny. Dzięki strategicznie zaplanowanym dniom wolnym można cieszyć się nieco dłuższym odpoczynkiem. Biorąc zaledwie jeden dzień urlopu w czwartek, 30 kwietnia możemy cieszyć się aż czterodniowym długim weekendem. To idealna opcja dla tych, którzy chcą nieco wydłużyć majówkę, ale nie mają zbyt wielu dni urlopu do dyspozycji. Cztery dni to wystarczająco dużo, by wybrać się na krótki wypad poza miasto, odwiedzić rodzinę lub po prostu zrelaksować się w domu. Jeśli jednak weźmiemy cztery dni urlopu, to możemy cieszyć się aż dziewięcioma dniami wolnego! To najlepsza opcja dla tych, którzy marzą o dłuższym wypoczynku! Wystarczy, iż zaplanujemy urlop na 27 kwietnia (poniedziałek), 28 kwietnia (wtorek), 29 kwietnia (środa), 30 kwietnia (czwartek), a łącznie dostaniemy aż 9 dni wolnego (od soboty 26 kwietnia do niedzieli 4 maja).Biorąc zaledwie 4 dni urlopu, zyskujemy aż 9 dni nieprzerwanego wolnego! To już pełnoprawny urlop, który pozwala na dalsze podróże, dłuższy pobyt w ulubionym miejscu, intensywniejsze zwiedzanie czy po prostu głęboki relaks. Można zaplanować tygodniowy wyjazd w góry, nad morze, za granicę lub po prostu odciąć się od codzienności i cieszyć się spokojem w domu.

Majówka to bardzo popularny termin, dlatego wnioski urlopowe warto składać z dużym wyprzedzeniem, aby mieć pewność, że zostaną zaakceptowane. Jeśli planujesz wyjazd, rezerwuj noclegi i transport jak najszybciej. Ceny rosną, a najlepsze miejsca szybko znikają. Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się na krótki weekend czy długi urlop, postaraj się wykorzystać ten czas na to, co sprawia ci największą przyjemność. Choć w tym roku majówkowy weekend nie rozpieszcza nas długością dni wolnych, to i tak dostaniemy przynajmniej jeden dodatkowy dzień wolny od pracy!

