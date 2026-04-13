Morze zniczy w miejscu śmierci Jacka Magiery. Ten widok w Parku Grabiszyńskim wyciska łzy z oczu

Przemysław Ofiara
2026-04-13 12:59

Środowisko polskiego futbolu okryło się żałobą po niespodziewanym odejściu Jacka Magiery. Ceniony szkoleniowiec i dawny zawodnik zmarł w wieku 49 lat po zasłabnięciu w trakcie biegania we wrocławskim parku Grabiszyńskim. Mieszkańcy stolicy Dolnego Śląska i sympatycy miejscowego Śląska natychmiast upamiętnili to miejsce, przynosząc kwiaty oraz dziesiątki zniczy.

Śmierć Jacka Magiery. Znicze pod parkiem Grabiszyńskim
Galeria zdjęć 12

Śmierć trenera Jacka Magiery. Kibice Śląska Wrocław stworzyli miejsce pamięci

  • Rodzimy futbol pogrążył się w ogromnym smutku po niespodziewanym odejściu szanowanego szkoleniowca Jacka Magiery.
  • Dawny zawodnik i trener, znany z awansu z polską drużyną do piłkarskiej Ligi Mistrzów, odszedł w wieku 49 lat w czasie zajęć sportowych.
  • Sympatycy piłki nożnej we Wrocławiu błyskawicznie zorganizowali punkt upamiętniający zmarłego.

Wiadomość o odejściu 49-latka wywołała szok w całym piłkarskim świecie. Jacek Magiera, pełniący od lipca 2025 roku funkcję asystenta Jana Urbana w sztabie reprezentacji Polski, cieszył się ogromnym uznaniem. Według komunikatów przekazanych przez Polski Związek Piłki Nożnej, trener nagle stracił przytomność w trakcie biegowego treningu. Pomimo szybko rozpoczętej reanimacji, nie zdołano go uratować.

Na te dramatyczne informacje błyskawicznie zareagowali fani, którzy zaczęli tłumnie zjawiać się w okolicach wrocławskiego parku Grabiszyńskiego. W rejonie, który już zawsze będzie przypominał o ostatnich momentach życia szkoleniowca, zapłonęły dziesiątki zniczy. Kibice przynieśli w to miejsce szaliki w kolorach Śląska Wrocław, wiązanki kwiatów oraz polską flagę. W samym środku tego zaimprowizowanego miejsca pamięci postawiono oprawioną w ramkę, czarno-białą fotografię Jacka Magiery, otoczoną morzem płonących światełek. Wygląd tego poruszającego miejsca hołdu można obejrzeć w przygotowanej przez nas galerii zdjęć.

Galeria zdjęć 12

Jacek Magiera: Od sukcesów z kadrą po Ligę Mistrzów z Legią Warszawa

Zmarły 49-latek mógł pochwalić się niezwykle obfitym dorobkiem, zarówno w roli zawodnika na boisku, jak i dyrygującego zespołem trenera. W trakcie swojej piłkarskiej przygody reprezentował barwy takich ekip jak Raków Częstochowa, Widzew Łódź czy Cracovia, ale to z warszawską Legią świętował najbardziej spektakularne triumfy. Wraz z drużyną ze stolicy Polski dwa razy zdobył tytuł mistrzowski, dokładając do tego Puchar oraz Superpuchar kraju. W 1993 roku wywalczył ponadto mistrzostwo Starego Kontynentu z młodzieżową reprezentacją do lat 16.

Będąc już szkoleniowcem, trwale zapisał się na kartach krajowego futbolu jako ostatni opiekun drużyny, z którą zdołał przedostać się do fazy grupowej prestiżowej Ligi Mistrzów. Tego historycznego wyczynu dokonał z Legią Warszawa w kampanii 2016/17. W minionych sezonach z dużym powodzeniem odpowiadał za wyniki Śląska Wrocław, doprowadzając tę ekipę do tytułu wicemistrza Polski w rozgrywkach 2023/24.

Zbigniew Boniek i Legia Warszawa żegnają Jacka Magierę

Niespodziewana śmierć 49-letniego trenera wywołała lawinę wzruszających pożegnań i wspomnień ze strony sportowego środowiska. Wobec tej tragedii obojętny nie pozostał między innymi Zbigniew Boniek, były sternik Polskiego Związku Piłki Nożnej.

- Życie i zdarzenia wokół nas bywają czasem okrutne. Jacek Magiera był jednym z tych ludzi, do których miałem największy szacunek. Zawsze zdyscyplinowany, spokojny, zrównoważony, oczytany, inteligentny. Po prostu brak słów – przyznał Boniek w rozmowie z polsatsport.pl.

Słowa wsparcia dla rodziny oraz najbliższych skierowały władze PZPN, a także kluby piłkarskie, w których zmarły stawiał swoje kroki. Oficjalny portal internetowy Legii Warszawa opublikował wzruszający wpis.

„Przez 20 lat z oddaniem i pasją współtworzył historię naszego klubu. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako człowiek pełen zaangażowania i serca do futbolu”

- napisano w komunikacie stołecznego zespołu. Jacek Magiera cieszył się powszechną sympatią w środowisku, a szacunek zyskiwał dzięki swojej osobistej kulturze, ogromnemu profesjonalizmowi i otwartości na innych.

JACEK MAGIERA