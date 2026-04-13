Ile to jest 72:9×3!+0:12+7=? Uczeń podstawówki obliczy w mig, a ty?

Justyna Klorek
2026-04-13 13:47

Rozwiązywanie prostych działań i równań matematycznych to nie tylko szkolne ćwiczenie, ale także świetny trening dla naszego mózgu. Regularne liczenie, nawet na podstawowym poziomie, pobudza procesy myślowe i wspiera rozwój takich umiejętności jak koncentracja, logiczne myślenie, czy szybkie podejmowanie decyzji. Dlatego warto każdego dnia poświęcić nawet krótką chwilę na małą umysłową gimnastykę. Czy wiecie już, ile to jest 72:9×3!+0:12+7=?

Autor: Freepik.com

Regularne rozwiązywanie prostych działań i równań matematycznych znakomicie wpływa na funkcjonowanie naszego mózgu, stanowiąc rodzaj gimnastyki dla umysłu, która przynosi szereg korzyści. Podczas wykonywania obliczeń aktywujemy różne obszary mózgu odpowiedzialne za analizę i wnioskowanie. To właśnie dlatego matematyka tak silnie wiąże się z rozwojem logiki oraz zdolności analitycznych. Nawet proste równania wymagają skupienia, zapamiętywania kolejnych kroków i przewidywania wyniku, co działa jak swoisty trening dla umysłu. Co więcej, regularne rozwiązywanie zadań matematycznych może wspierać pamięć i spowalniać procesy starzenia się mózgu. Wpisuje się to w ideę tzw. neuroplastyczność, czyli zdolności mózgu do tworzenia nowych połączeń nerwowych. Im częściej angażujemy się w aktywności wymagające myślenia, tym lepiej nasz mózg radzi sobie z przetwarzaniem informacji.

Ile to jest 72:9×3!+0:12+7=? Rusz głową i oblicz bez kalkulatora

Nie trzeba przy tym sięgać po skomplikowane zadania - wystarczą krótkie, codzienne ćwiczenia, takie jak liczenie w pamięci czy rozwiązywanie prostych równań. To niewielki wysiłek, który może przynieść zaskakująco dobre efekty dla sprawności umysłowej i ogólnego samopoczucia. Wiecie już, ile to jest 72:9×3!+0:12+7=?Jeśli nie, poniżej znajdziecie rozwiązanie krok po kroku.

Ile to jest 72:9×3!+0:12+7=? - rozwiązanie krok po kroku

Obliczenie wykonujemy pamiętając o kolejności działań (najpierw silnia, potem dzielenie i mnożenie, na końcu dodawanie):

1. Rozpoczynamy od obliczenia silni (3!)

3!=3⋅2⋅1=6

Podstawiamy do działania:

72 : 9 × 6 + 0 : 12 + 7

2. Następnie wykonujemy dzielenie i mnożenie od lewej do prawej

72 : 9 = 8

8 × 6 = 48

Teraz mamy:

48 + 0 : 12 + 7

3. Przechodzimy do kolejnego dzielenia

0 : 12 = 0

Zostaje nam:

48 + 0 + 7

4. Teraz wykonujemy dodawanie

48 + 7 = 55

Wynik końcowy: 72:9×3!+0:12+7=55

Udało wam się podać prawidłowy wynik? Jeśli tak, należą wam się gratulacje.

