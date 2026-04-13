Ile to jest 72:9×3!+0:12+7=? Uczeń podstawówki obliczy w mig, a ty?

Regularne rozwiązywanie prostych działań i równań matematycznych znakomicie wpływa na funkcjonowanie naszego mózgu, stanowiąc rodzaj gimnastyki dla umysłu, która przynosi szereg korzyści. Podczas wykonywania obliczeń aktywujemy różne obszary mózgu odpowiedzialne za analizę i wnioskowanie. To właśnie dlatego matematyka tak silnie wiąże się z rozwojem logiki oraz zdolności analitycznych. Nawet proste równania wymagają skupienia, zapamiętywania kolejnych kroków i przewidywania wyniku, co działa jak swoisty trening dla umysłu. Co więcej, regularne rozwiązywanie zadań matematycznych może wspierać pamięć i spowalniać procesy starzenia się mózgu. Wpisuje się to w ideę tzw. neuroplastyczność, czyli zdolności mózgu do tworzenia nowych połączeń nerwowych. Im częściej angażujemy się w aktywności wymagające myślenia, tym lepiej nasz mózg radzi sobie z przetwarzaniem informacji.

Nie trzeba przy tym sięgać po skomplikowane zadania - wystarczą krótkie, codzienne ćwiczenia, takie jak liczenie w pamięci czy rozwiązywanie prostych równań. To niewielki wysiłek, który może przynieść zaskakująco dobre efekty dla sprawności umysłowej i ogólnego samopoczucia. Wiecie już, ile to jest 72:9×3!+0:12+7=?Jeśli nie, poniżej znajdziecie rozwiązanie krok po kroku.

Ile to jest 72:9×3!+0:12+7=? - rozwiązanie krok po kroku

Obliczenie wykonujemy pamiętając o kolejności działań (najpierw silnia, potem dzielenie i mnożenie, na końcu dodawanie):

1. Rozpoczynamy od obliczenia silni (3!)

3!=3⋅2⋅1=6

Podstawiamy do działania:

72 : 9 × 6 + 0 : 12 + 7

2. Następnie wykonujemy dzielenie i mnożenie od lewej do prawej

72 : 9 = 8

8 × 6 = 48

Teraz mamy:

48 + 0 : 12 + 7

3. Przechodzimy do kolejnego dzielenia

0 : 12 = 0

Zostaje nam:

48 + 0 + 7

4. Teraz wykonujemy dodawanie

48 + 7 = 55

Wynik końcowy: 72:9×3!+0:12+7=55

Udało wam się podać prawidłowy wynik? Jeśli tak, należą wam się gratulacje.