Paula Roma wydała nową płytę. Znamy szczegóły albumu Z resztek

Paula Roma o nowej płycie Z resztek. Co oznacza ten tytuł?

Paula Roma wydała swój czwarty album, który zatytułowała "Z resztek". Tytuł ten może wydawać się nieco przekorny, ale wokalistka szybko wyjaśniła, że nie chodzi o odpady, ale o emocje, jakie towarzyszyły jej w ciągu ostatnich 2 lat. Płyta jest zapisem ważnych chwil i uczuć, które artystka zbierała i układała w całość. Cały materiał został podzielony na trzy części, które przypominają menu w restauracji. Słuchacze znajdą tam piosenki na śniadanie, obiad oraz kolację, co ma ułatwić odbiór muzyki w zależności od pory dnia.

Tak naprawdę to jest z resztek emocjonalnych, z jakichś tam resztek miłosnych, z resztek tęsknoty, z resztek żalu, bólu, z każdych resztek, które w ogóle możemy sobie wyobrazić. Jest to często z resztek frustracji, jak jesteś czymś zdenerwowany, zmęczony, masz dosyć. Ta płyta to skrawek, po prostu zapis moich dwóch lat, ze wszystkich resztek życiowych, jakie w ogóle przyszły do mnie przez te dwa lata - powiedziała Paula Roma.

Artystka zaznacza, że mimo poważnego tematu emocjonalnych resztek, album ma pozytywny wydźwięk. Dla niej te pozostałości to fundament, na którym można zbudować coś zupełnie nowego i lepszego.

Kto wyprodukował album Pauli Romy? Współpraca z Leonem Krześniakiem

Nad nowym krążkiem pracował sztab uznanych producentów. Wokalistka do współpracy zaprosiła między innymi Leona Krześniaka, który odpowiada za brzmienie połowy piosenek na płycie. Paula Roma używa kulinarnego porównania, tłumacząc rolę producenta jako osoby, która wypieka utwory w studio. Oprócz niego w pracach nad albumem brali udział Kuba Krupski, Dry Skull oraz ekipa Hotel Today. Na płycie pojawiają się również goście, tacy jak Sarsa, Katia oraz Michał Lange, który zaśpiewał w duecie utwór o pogoni za pieniędzmi.

Dobry producent wie, kiedy ten wypiek wyjąć z pieca i zrobić tak, żeby nie było zakalca na przykład. [...] Płyta Z resztek jest taka właśnie chyba najbardziej świadomie upieczona. Najbardziej tak spokojnie - wyznała piosenkarka.

Dla Pauli Romy proces produkcji był bardzo ważny, bo to właśnie producenci nadali ostateczny sznyt jej pomysłom. Wokalistka przyznała w rozmowie z Michałem Hanczakiem, że przy czwartej płycie czuła się już o wiele bardziej pewnie i świadomie podejmowała decyzje dotyczące każdego dźwięku.

Paula Roma pisze teksty piosenek dla innych gwiazd. Współpraca przy Eurowizji Junior

Oprócz wydawania własnej muzyki, Paula Roma coraz mocniej angażuje się w pisanie tekstów dla innych wykonawców. Jej talent autorski został zauważony przez największe produkcje telewizyjne w Polsce. Wokalistka pochwaliła się, że jest współautorką piosenki "Brightest Light", którą Maja Krzyżewska reprezentowała Polskę na Eurowizji Junior. Dodatkowo tworzyła utwory dla finalistów programów muzycznych The Voice of Poland oraz The Voice Kids. Artystka przyznaje, że pisanie dla innych daje jej ogromną satysfakcję i pozwala wyciągnąć z innych ludzi to, co w nich najlepsze.

Mogę się pochwalić, że jestem współautorem też Brightest Light, Marianki Głos, czyli Eurovision Junior, która reprezentowała nas Polskę w tym roku. Napisałam dla finalistów Voice of Junior i także tych dorosłych wszystkie piosenki finałowe na Voices. Myślę, że to dopiero początek i czuję też, że te zlecenia i że to moje faktycznie pióro gdzieś tam zaczyna być w taki sposób zauważalne, że ma ono pewien swój sznyt - przyznała Paula Roma.

Wokalistka zdradziła, że czasami trudno jej oddać piosenkę, która wyjątkowo jej się podoba, ale rozumie, że współpraca z innymi artystami wymaga elastyczności. Cieszy się, że jej styl pisania staje się rozpoznawalny w branży muzycznej.

Trasa koncertowa Pauli Romy jesienią 2026. Gdzie wystąpi wokalistka?

Fani, którzy czekają na występy na żywo, mają powody do radości. Paula Roma ogłosiła, że jesienią 2026 roku wyruszy w trasę koncertową promującą album "Z resztek". Odwiedzi kilkanaście miast, w tym między innymi Kraków, Białystok oraz Dąbrowę Górniczą. Zanim jednak artystka ruszy w drogę, przygotowała dla słuchaczy unikalną akcję w jednej z warszawskich restauracji. Będzie można tam spróbować specjalnego menu przygotowanego według pomysłu piosenkarki, co ma być bezpośrednim nawiązaniem do kulinarnej koncepcji jej nowej płyty.

Zagraliśmy ostatnio w Warszawie w Niebie, duży koncert promujący, super duże wydarzenie i teraz przez chwilę muszę ochłonąć, przynajmniej tydzień, dwa. Potem parę razy latem będzie można mnie usłyszeć, ale na takich raczej spokojnych wydarzeniach. No i ruszamy jesienią z albumem Z resztek. Myślę, że pojawimy się w kilkunastu miastach i ogłoszenie będzie u mnie na Instagramie właśnie w tym tygodniu - zapowiedziała artystka.

Paula Roma podkreśla, że koncerty to dla niej najważniejszy moment spotkania z fanami. Cieszy ją fakt, że z każdym rokiem na jej występy przychodzi coraz więcej osób, które doceniają jej wrażliwy sposób pisania o świecie i emocjach.