On najseksowniejszy tancerz, ona jak Ferrari. Małżeństwo podbija taneczne show

Taniec z Gwiazdami w USA

Amerykański program "Dancing with the Stars", oparty na brytyjskim formacie "Strictly Come Dancing", zadebiutował na antenie stacji ABC w czerwcowej ramówce 2005 roku. Zasada rywalizacji opiera się na tworzeniu duetów złożonych ze znanych osobistości: aktorów, muzyków, sportowców oraz gwiazd mediów oraz profesjonalnych tancerzy towarzyskich. Oceny wystawia jury składające się z ekspertów, a o losach uczestników decydują dodatkowo głosowania widzów. Przez lata w gronie jurorów zasiadali m.in. Len Goodman, Carrie Ann Inaba i Bruno Tonioli, a gospodarzem formatu przez 28 sezonów był Tom Bergeron.

Format błyskawicznie stał się jednym z największych hitów oglądalnościowych telewizji w Stanach Zjednoczonych. W trakcie ponad dwóch dekad emisji na parkiecie rywalizowały dziesiątki rozpoznawalnych postaci, m.in. Kim Kardashian, Zendaya, Pamela Anderson czy Evander Holyfield. Do jesieni 2026 roku zrealizowano już 35 edycji tego widowiska.

W 2022 roku produkcja wykonała przełomowy ruch branżowy, przenosząc pierwszą w historii transmisję na żywo wyłącznie do serwisu streamingowego Disney+. Po dwóch sezonach podjęto jednak decyzję o przywróceniu równoległej emisji w tradycyjnej telewizji ABC. Amerykańska wersja odróżnia się od europejskich edycji budżetem, rozbudowaną scenografią oraz faktem, że występujący w niej tancerze zyskują w USA status niezależnych celebrytów.

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Daniella Karagach to jedna z największych gwiazd "Tańca z Gwiazdami"

Daniella Karagach i Pasha Pashkov to tancerze oraz małżeństwo (od 2014 roku), występujący w amerykańskim "Dancing with the Stars". Zanim trafili do telewizji, przez lata odnosili sukcesy w turniejach tańca towarzyskiego. Do obsady programu dołączyli w 2019 roku. Karagach wygrała 30. edycję show w parze z byłym koszykarzem NBA Imanem Shumpertem, zdobywając duże uznanie za swoje choreografie. Fani zaczęli pieszczotliwie nazywać ją Ferrari przez jej widowiskowe tańce. Jednocześnie gwiazdy chwalą ją za profesjonalne i indywidualne podejście.

W maju 2023 roku tancerzom urodziła się córka Nikita, a oboje nadal pozostają w głównej obsadzie tanecznego show. Biorą też udział w licznych eventach tanecznych, ale również prowadzą własny biznes.