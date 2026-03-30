Paweł Deląg znów będzie ojcem! 20 lat młodsza partnerka pochwaliła się ciążowym brzuchem

Patrycja Komorowska potwierdziła ciążę
Znany z wielu kultowych polskich produkcji 55-letni Paweł Deląg już niedługo powita na świecie swoje trzecie dziecko. Radosną nowinę przekazała za pośrednictwem mediów społecznościowych jego obecna życiowa partnerka. Młodsza o 20 lat Patrycja Komorowska zamieściła w sieci specjalny wpis i poinformowała fanów, że jest obecnie w piątym miesiącu ciąży. Ukochana gwiazdora ekranu zdecydowała się opublikować zdjęcia z wyraźnie zarysowanym brzuchem, jednak co ciekawe, w zaprezentowanym materiale ani razu nie odniosła się bezpośrednio do ojca swojego przyszłego dziecka.
To dla mnie zupełnie nowa droga i wiem, że będę odkrywać ten etap życia trochę po omacku — z wzlotami, upadkami i wszystkim, co się z tym wiąże - czytamy w poście Patrycji Komorowskiej. - Będę dzielić się zarówno tym, z czym spotykam się na co dzień w gabinecie, jak i refleksjami z perspektywy psychoterapeutki - dodała.
Kim jest życiowa partnerka Pawła Deląga?
Opublikowanie relacji na temat oczekiwania na dziecko z perspektywy psychoterapeutki ma ścisły związek z profesją wybranki polskiego aktora. Patrycja Komorowska prowadzi własną klinikę oraz figuruje na swoim oficjalnym profilu jako certyfikowana specjalistka psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Para buduje wspólną relację od przynajmniej dwóch lat, chociaż po raz pierwszy zdecydowali się na oficjalne wyjście publiczne dopiero wiosną bieżącego roku. Zakochani bardzo rygorystycznie chronią swoją prywatność i najprawdopodobniej z tego właśnie powodu informacja o powiększeniu rodziny ujrzała światło dzienne na dość późnym etapie.
Paweł Deląg i jego najważniejsze role filmowe
Artysta na przestrzeni lat zbudował imponującą karierę ekranową. Oto zestawienie najważniejszych kreacji aktorskich w dorobku 55-latka:
- "Lista Schindlera" - Dolek Horowitz
- "Młode wilki" - Biedrona
- "Złoto dezerterów" - Kmicic
- "Chłopaki nie płaczą" - Jarek Psikuta
- "Quo vadis" - Marek Winicjusz
- "Zróbmy sobie wnuka" - Janek Kosela
- "Ja wam pokażę!" - Adam
- "Na Wspólnej" - Sebastian Petrus
- "Dziki" - Szwarc
- "Na dobre i na złe" - doktor Stanisław Drzewiecki
- "Barwy szczęścia" - Łukasz Halicki