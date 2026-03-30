Paweł Deląg znów będzie ojcem! 20 lat młodsza partnerka pochwaliła się ciążowym brzuchem

Patrycja Komorowska potwierdziła ciążę

Znany z wielu kultowych polskich produkcji 55-letni Paweł Deląg już niedługo powita na świecie swoje trzecie dziecko. Radosną nowinę przekazała za pośrednictwem mediów społecznościowych jego obecna życiowa partnerka. Młodsza o 20 lat Patrycja Komorowska zamieściła w sieci specjalny wpis i poinformowała fanów, że jest obecnie w piątym miesiącu ciąży. Ukochana gwiazdora ekranu zdecydowała się opublikować zdjęcia z wyraźnie zarysowanym brzuchem, jednak co ciekawe, w zaprezentowanym materiale ani razu nie odniosła się bezpośrednio do ojca swojego przyszłego dziecka.

ZOBACZ TAKŻE: Lil Masti opublikowała film z własnego porodu! To za wiele? Co właściwie pokazała? "Film edukacyjny dokumentalny"

To dla mnie zupełnie nowa droga i wiem, że będę odkrywać ten etap życia trochę po omacku — z wzlotami, upadkami i wszystkim, co się z tym wiąże - czytamy w poście Patrycji Komorowskiej. - Będę dzielić się zarówno tym, z czym spotykam się na co dzień w gabinecie, jak i refleksjami z perspektywy psychoterapeutki - dodała.

Siostra Pawła Deląga jeszcze niedawno robiła karierę w show-biznesie jako znana aktorka. Nie uwierzycie czym się teraz zajmuje

Kim jest życiowa partnerka Pawła Deląga?

Opublikowanie relacji na temat oczekiwania na dziecko z perspektywy psychoterapeutki ma ścisły związek z profesją wybranki polskiego aktora. Patrycja Komorowska prowadzi własną klinikę oraz figuruje na swoim oficjalnym profilu jako certyfikowana specjalistka psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Para buduje wspólną relację od przynajmniej dwóch lat, chociaż po raz pierwszy zdecydowali się na oficjalne wyjście publiczne dopiero wiosną bieżącego roku. Zakochani bardzo rygorystycznie chronią swoją prywatność i najprawdopodobniej z tego właśnie powodu informacja o powiększeniu rodziny ujrzała światło dzienne na dość późnym etapie.

Paweł Deląg i jego najważniejsze role filmowe

Artysta na przestrzeni lat zbudował imponującą karierę ekranową. Oto zestawienie najważniejszych kreacji aktorskich w dorobku 55-latka:

"Lista Schindlera" - Dolek Horowitz

"Młode wilki" - Biedrona

"Złoto dezerterów" - Kmicic

"Chłopaki nie płaczą" - Jarek Psikuta

"Quo vadis" - Marek Winicjusz

"Zróbmy sobie wnuka" - Janek Kosela

"Ja wam pokażę!" - Adam

"Na Wspólnej" - Sebastian Petrus

"Dziki" - Szwarc

"Na dobre i na złe" - doktor Stanisław Drzewiecki

"Barwy szczęścia" - Łukasz Halicki