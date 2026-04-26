Liga NBA: Orlando Magic dominuje w play-off. Jaki jest dokładny stan serii?

Orlando Magic kontra Detroit Pistons

W trzecim meczu pierwszej rundy play-off Ligi NBA, Orlando Magic pokonali u siebie Detroit Pistons wynikiem 113:105, obejmując prowadzenie 2-1 w serii do czterech zwycięstw. Do przerwy Magic prowadzili 61:54, a w trzeciej kwarcie ich przewaga wzrosła do 17 punktów, co sugerowało łatwe zwycięstwo, jednak w ostatniej odsłonie Pistons podjęli zaciętą walkę, obejmując krótkotrwałe prowadzenie 105:104 na trzy minuty przed końcem.

Mimo powrotu rywali, gospodarze z Orlando zdołali odzyskać inicjatywę i zakończyli mecz z przewagą ośmiu punktów. Najlepszym graczem Orlando był Paolo Banchero, który zdobył 25 punktów, do czego dołożył 12 zbiórek i dziewięć asyst, będąc blisko triple-double. Skutecznie zagrali także Desmond Bane (25 pkt), Franz Wagner (17 pkt), Jalen Suggs (15 pkt) oraz Wendell Carter Jr., który zanotował 14 punktów i 17 zbiórek. W zespole Pistons najskuteczniejszy był Cade Cunningham z 27 punktami na koncie.

Jak przebiegają inne serie play-off Ligi NBA?

W innych rozgrywkach play-off, broniący tytułu mistrzowskiego zespół Oklahoma City Thunder umocnili swoją pozycję, wygrywając 121:109 z Phoenix Suns i prowadząc w serii już 3-0. Kluczowym zawodnikiem Thunder był Shai Gilgeous-Alexander, który zdobył 42 punkty, trafiając 15 z 18 rzutów z gry, demonstrując niezwykłą skuteczność. Zespół Thunder wystąpił bez swojego asa Jalena Williamsa, który pauzował z powodu kontuzji mięśnia dwugłowego uda, a jego miejsce zajął Ajay Mitchell, zdobywając dla zespołu 15 punktów.

W trzecim sobotnim pojedynku New York Knicks, z Jeremym Sochanem na ławce rezerwowych, zdołali wyrównać stan rywalizacji na 2–2 po zwycięstwie 114:98 nad Atlanta Hawks na wyjeździe. Skutecznie zagrali OG Anunoby (22 pkt), Karl-Anthony Towns (20 pkt) i Jalen Brunson (19 pkt). Piąte spotkanie tych drużyn odbędzie się w poniedziałek w Madison Square Garden. W ostatnim sobotnim meczu Minnesota Timberwolves wygrali z Denver Nuggets 112:96 i prowadzą w swojej serii 3–1.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.